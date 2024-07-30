快訊

「只是不夠絕望」吐主管爛事…公職男2個月拚上高考 暴哭跪謝文昌帝君

奧運射箭／有種準度叫南韓隊…林子翔不敵金優鎮止步32強

受雷雨影響…台中機場晚間暫停地面作業 部分航班恐延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳洲外長黃英賢訪韓 批北韓、俄羅斯破壞區域穩定

中央社／ 韓國坡州市30日綜合外電報導
澳洲外交部長黃英賢參訪南北韓非軍事區（DMZ）。 美聯社
澳洲外交部長黃英賢參訪南北韓非軍事區（DMZ）。 美聯社

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天表示，俄羅斯北韓上月簽署的共同防禦協議破壞區域穩定；北韓向俄羅斯提供武器之舉也「公然違反」聯合國安理會的決議。

路透社報導，黃英賢參訪南北韓非軍事區（DMZ）後，在坡州市（Paju）向記者發表談話。技術上來說，南北韓仍處在交戰狀態。

她說：「我們認為，俄羅斯的行為不僅無助和平，反而會導致局勢升高。」黃英賢是指北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今年6月簽署的共同防禦協議。

根據這項協議，北韓與俄羅斯同意，若任何一方遭遇武裝侵略，另一方將立即提供軍事援助。

黃英賢告訴媒體記者：「北韓持續把武器運交俄羅斯，也公然違反聯合國安理會的決議。」

南韓外交部表示，部長趙兌烈會晤黃英賢期間，也就北韓與俄國的軍事合作表達憂心。

趙兌烈指出：「對於維護區域內以規則為本的秩序，韓國與澳洲抱持共同願景。」

南韓外交部的聲明還說，兩國也將舉行經濟安全對話和年度氣候磋商。

黃英賢抵達首爾前曾參加寮國舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會，並於昨天出席由美國、日本與印度外長共同與會、在東京舉行的「四方安全對話」（Quad）。

俄羅斯 北韓 外交部

延伸閱讀

俄羅斯助非洲政府剿滅叛軍？ 成效不彰、傭兵將領也陣亡

奧運桌球／北韓神秘混雙淘汰香港 將與中國大魔王組合爭金

又復胖回140公斤！南韓情資曝北韓尋求國外藥物治療金正恩

普亭警告：美在德部署導彈或引發新冷戰危機

相關新聞

英國泰勒絲主題活動遇襲「3童喪命」全未滿10歲 天后震驚

英國英格蘭西北部一個兒童舞蹈班昨天遭持刀攻擊，導致3名孩童喪命，當時現場正舉辦以美國流行樂天后泰勒絲為主題的活動。泰勒絲...

委內瑞拉大選馬杜洛勝出有爭議 美不排除祭制裁

美國總統拜登政府今天表示，選舉操弄已使委內瑞拉總統馬杜洛聲稱連任成功失去「任何可信度」，華府不排除對這個石油輸出國家組織...

馬克宏表態挺摩洛哥 支持西撒哈拉自治計畫

法國今天說，在摩洛哥王國統治之下實施自治，這是解決爭議數十年之久西撒哈拉（Western Sahara）問題的「唯一」基...

澳洲外長黃英賢訪韓 批北韓、俄羅斯破壞區域穩定

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天表示，俄羅斯與北韓上月簽署的共同防禦協議破壞區域穩定；北韓向俄羅斯提供武器...

土耳其立法捕殺流浪狗…否認大規模撲殺 在野黨將上訴憲法法院

土耳其在野黨今天矢言反抗授權圍捕，在某些情況下甚至可以撲殺境內估計400萬隻流浪狗的法律。主要在野黨共和人民黨主席歐澤說...

歐盟大選分析 杜奕瑾：資訊操弄者策略性幫助極右

歐盟29日提出報告認為6月歐洲議會改選大致未受到系統性不實資訊操弄擾亂，不過台灣AI實驗室日前發布對歐盟大選的追蹤報告則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。