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土耳其立法捕殺流浪狗…否認大規模撲殺 在野黨將上訴憲法法院

中央社／ 安卡拉30日綜合外電報導
土耳其立法捕殺流浪狗，激起民眾強烈反彈。 美聯社
土耳其立法捕殺流浪狗，激起民眾強烈反彈。 美聯社

土耳其在野黨今天矢言反抗授權圍捕，在某些情況下甚至可以撲殺境內估計400萬隻流浪狗的法律。主要在野黨共和人民黨主席歐澤說，將就侵犯動物生命權，向憲法法院提出異議。

法新社報導，這項激起土耳其民眾強烈反應的法律，今天凌晨於在野黨抗議聲中通過3讀。愛狗人士擔心，這項法律將導致大規模撲殺，但是政府否認。

法案辯論期間，反對派國會議員戴上看似染血的白手套進行杯葛。共和人民黨（CHP）主席歐澤（OzgurOzel）說：「我們將儘快就這項法律向憲法法院提出異議，這侵犯動物的生命權。」

「今天是黑暗的一天。歷史和人類都不會原諒那些投『贊成』票的人。」

政府聲稱，被認為生病或不受控的流浪狗應該予以撲殺，以防範日益增加的攻擊事件和狂犬病病例，並表示其他流浪狗必須予以圍捕，關進收容中心和等待民眾收養。

但是批評指出，由於數量過多，仰賴收容中心和民眾收養的作法並不可行。他們主張應施以大規模絕育和接種疫苗。

這項法律令人想起1910年的慘劇。當時的鄂圖曼帝國當局在伊斯坦堡圍捕大約6萬隻流浪狗，將牠們送到馬爾馬拉海（Sea of Marmara）的一座岩石荒島，這些狗由於沒有東西可吃，相互廝殺、吞食。

國際動保團體四爪（Four Paws International）呼籲土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）不要批准這項新法律。

土耳其 流浪狗

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