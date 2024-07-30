印度東北部客運列車脫軌意外 至少2死20傷

印度東北部加爾克漢德省今天發生客運列車脫軌意外，多節車廂翻覆，造成至少2人喪生、20人受傷。

法新社報導，豪拉-孟買快線（Howrah-MumbaiExpress）列車今天黎明前在加爾克漢德省（Jharkhand）東部的詹雪坡市（Jamshedpur）附近發生意外，共有18節車廂脫軌，救援隊正展開行動。

印度鐵路公司（Indian Railways）發言人表示，這起事故至少造成2人身亡、20人受傷。

事故發生不久之前，一列從對向駛來的貨車脫軌，可能因此與經過的客運列車相撞。

發言人指出，事發現場「附近發生另起貨車脫軌事件，但目前尚不清楚這2起意外是否同時發生。」

去年6月，印度發生20多年來最慘重的鐵路事故，3列火車相撞，造成275人喪生，傷者則有1100多人。