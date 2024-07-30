俄羅斯傭兵組織瓦格納：血戰馬利叛軍致傷亡 一架直升機墜毀
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）今天表示，旗下戰士聯合馬利共和國士兵與圖阿雷格族（Tuareg）叛軍爆發激烈戰鬥，交戰地點在馬利東北部邊境城鎮臨近阿爾及利亞邊界，導致瓦格納與馬利戰士傷亡。
馬利軍政府正與經年累月的伊斯蘭主義反叛勢力對抗。
馬利軍政府已表示，駐紮當地的俄羅斯人員並非瓦格納傭兵，而是幫助馬利軍隊使用俄羅斯武器的訓練人員。馬利武裝部隊2020年和2021年發動軍事政變，奪得政權。
路透社報導，由多個分離主義武裝組織組成的聯盟「保衛阿扎瓦德人民戰略框架」（CSP-DPA）27日指出，他們在馬利東北部邊境城鎮廷札瓦騰（Tinzaouaten）的戰鬥中，繳獲了裝甲車、卡車及油罐車。
瓦格納罕見地發表聲明表示，其戰士在7月22日至27日與馬利士兵在廷札瓦騰附近並肩作戰，瓦格納戰士由代號為「池塘（Prud）」的謝夫成柯（SergeiShevchenko）指揮。
瓦格納在社群平台Telegram上發文說：「第一天，『池塘小隊』消滅大多數伊斯蘭主義者叛軍，並將其餘的人驅趕走…但隨後一場沙塵暴讓激進分子重新集結，且人數上升到1000人。」
瓦格納稱其戰士再次擊退叛軍攻勢，但在叛軍大規模的火力之下，瓦格納和馬利部隊逐漸失利導致傷亡。
瓦格納於7月27日發布最後一則消息：「我們三個留下來。我們繼續戰鬥。」
瓦格納表示謝夫成柯已戰死。
馬利軍方於週末發表聲明指出，有2名士兵死亡、10人受傷。另外，一架直升機於26日在馬利北部奇達區（Kidal）執行例行任務時墜毀，所幸無人死亡。
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