馬杜洛舞弊聲中宣布連任委內瑞拉總統 習近平致電祝賀

委內瑞拉總統馬杜洛在國內外齊聲指控選舉舞弊聲中宣布贏得總統連任。但中國先是昨天由外交部公開祝賀馬杜洛「順利勝選連任」，中國國家主席習近平今天更致電祝賀馬杜洛連任，並稱中方堅定支持委方「反對外部干涉的正義事業」。

央視新聞報導，習近平在賀電中首先表示，馬杜洛（Nicolas Maduro）執政以來，「帶領委內瑞拉政府和人民堅持走符合本國國情的發展道路，在國家建設事業中取得顯著成就」。

習近平並稱，中國和委內瑞拉是「相互信任的好朋友、共同發展的好夥伴」。中方將一如既往堅定支持委方維護國家主權、民族尊嚴、社會穩定的努力，堅定支持委方「反對外部干涉的正義事業」。

習近平還提到，他高度重視中委關係發展，願與馬杜洛一道努力，繼續引領「中委全天候戰略夥伴關係」不斷邁上新台階，更好造福兩國人民。

在習近平發出賀電前，中國外交部發言人林劍昨天下午在例行記者會上說，中方祝賀委內瑞拉順利舉行總統選舉，祝賀馬杜洛順利勝選連任。

林劍說，中委是「相互支持的好朋友好夥伴」。今年是中委建交50週年，中方高度重視中委關係發展，願與委方一道努力，不斷豐富「中委全天候戰略夥伴關係」內涵，更好造福兩國人民。

委內瑞拉28日舉行總統大選。外電報導，由馬杜洛盟友領導的委內瑞拉國家選舉委員會（CNE）29日宣布，馬杜洛以51.2%得票率，贏過獲得44.2%選票的反對派競爭對手龔薩雷斯（Edmundo GonzalezUrrutia）。但獨立機構的計票及出口民調均顯示，馬杜洛的得票率遠遠落後，龔薩雷斯的得票率高達73.2%。

這一矛盾結果，不但引起委內瑞拉民眾強烈質疑及抗議，至今仍陷入混亂，美國及部分拉丁美洲國家也群起質疑計票結東的公正性。而委內瑞拉政府卻對這些拉丁美洲國家發動外交戰，宣布撤回駐這些國家的外交官。