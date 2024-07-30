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歐盟大選分析 杜奕瑾：資訊操弄者策略性幫助極右

中央社／ 布魯塞爾30日專電
歐洲議會總部。 新華社
歐洲議會總部。 新華社

歐盟29日提出報告認為6月歐洲議會改選大致未受到系統性不實資訊操弄擾亂，不過台灣AI實驗室日前發布對歐盟大選的追蹤報告則顯示情況不容小覷，創辦人杜奕瑾說，訊息操作者策略性在幫忙極右派。

牽動歐洲聯盟（EU）高層人事換屆的歐洲議會（European Parliament）改選在6月6至9日結束，極右派席次大增。歐盟執行委員會（EuropeanCommission）昨天發表根據「數位服務法」（DSA）與大型社群媒體平台合作因應不實資訊操作介入這場選舉的報告。

匿名歐盟官員在說明報告背景時指出，經追蹤歐盟成員國境內的事實查核案件量發現，今年初約5%不實資訊與歐盟選舉相關，這比率從選前2個月提高到11%，選前1個月達15%。

此外，原本歐盟擔心生成式AI將在大選期間被大量用於操弄資訊，結果不實訊息裡約僅4%運用了這項新AI工具。

執委會初步評估認為，雖然選舉期間有錯誤資訊和不實訊息流通，但未發生重要或系統性的事件足以擾亂選舉。不過，像斯洛伐克等部分歐盟國家，受資訊操弄的影響較為顯著。

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）則在9日發布長達1年追蹤歐洲議會選舉訊息操弄的觀察報告。

該報告發現臉書、TikTok、Youtube、X等主要社群媒體上，共有2萬41個協同操作不實資的訊帳號投入歐盟大選議題，占所有討論這場選舉帳號的12.58%，亦即每7、8則討論就有1則來自被操弄帳號；在報告調查到的1624則大選相關議題敘事中，16.07%與中國和俄羅斯國營媒體有關。

針對歐盟大選的訊息操弄主要鎖定5個議題領域：俄烏戰爭、能源安全、網路管制、移民和氣候變遷。報告並發現，前述協同團體較過去資訊操弄的作法更持續、細緻，透過在多個國家和議題上保持多樣化的敘事組合，這些團體營造了一種瀰漫的不安和懷疑氣氛，可能會影響公眾輿論，其規模是孤立的、針對特定主題的操弄活動所無法達到。

杜奕瑾接受中央社採訪表示，台灣人工智慧實驗室在台灣總統大選和歐洲議會大選發現同一批協同團體，他們有中、英雙語的操作帳號，以同樣內容敘事討論俄烏戰爭等國際新聞，主要目的在散播疑美論、破壞民主國家內部的信任。

他在歐盟大選前的4月中旬便將前述觀察分享給國際夥伴，「（這波訊息操作）是很有策略性的在幫忙極右派，歐盟這次選舉應該是會被影響」。7月中旬北大西洋公約組織（NATO）在美國華盛頓的高峰會期間，他也受智庫邀請在場邊論壇發表該報告。

擁有27個成員國的歐盟，境內通用語言超過20種，歐盟執委會負責因應外來勢力資訊操弄的研究人員曾告訴中央社記者，語言障礙是歐盟面對不實訊息操作的天然屏障，即便能透過AI翻譯成多種語言，但非常容易被識破。

杜奕瑾則擔心歐盟過於自信，因為一般民眾的數位素養還不算普遍，敏感度不像專家能隨時保持警覺，加上類似言論大量在不同社群媒體帳號出現「洗腦」，即便內容有破綻的訊息操作還是能發揮作用。

資訊戰常出現「道高一尺，魔高一丈」，操弄者透過網路新工具、跨境合作不斷精進，處於守勢的一方該怎麼辦？

杜奕瑾提出兩個方法。一是組成國際聯盟，快速分享、共同觀察和因應；二是參考對二氧化碳排放大戶課「碳稅」或施加類似義務的模式，讓社群平台負起把關責任。

他認為平台經濟模式助長了危機，因為大量虛假帳號操作不實訊息，輕而易舉帶來平台廣告追逐的流量，「社群平台的商業模式若不改變，將是全球民主的災難」。

大選 歐盟 社群媒體

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