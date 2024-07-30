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質疑馬杜洛勝選 秘魯令委內瑞拉外交官72小時離境

中央社／ 利馬／巴拿馬市29日綜合外電報導
委內瑞拉選務當局宣布總統馬杜洛（左）勝選連任後，秘魯政府已命令委內瑞拉外交官72小時內離境。 新華社
委內瑞拉選務當局宣布總統馬杜洛（左）勝選連任後，秘魯政府已命令委內瑞拉外交官72小時內離境。 新華社

委內瑞拉選務當局宣布總統馬杜洛勝選連任後，秘魯政府已命令委內瑞拉外交官72小時內離境。巴拿馬總統穆里諾預期，涉險徒步穿越巴拿馬叢林的委內瑞拉移民將會增加。

路透社報導，馬杜洛（Nicolas Maduro）在28日大選中勝選的結果，令委內瑞拉反對陣營和獨立民調難以置信。

秘魯外交部以「委內瑞拉當局今天作出嚴重而且專橫的決定」為由，宣布驅逐委內瑞拉外交官。

秘魯境內擁有數一數二大委內瑞拉移民社群，其中大多數於近年逃離家園。

被問到是否會與委內瑞拉斷交時，秘魯外長龔薩雷茲－奧萊切亞（Javier Gonzalez-Olaoechea）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我們不希望如此，但也不能夠排除。」

秘魯稍早宣告不接受違背委內瑞拉民意的決定，並已召回大使。

許多拉丁美洲國家領袖拒絕接受上述選舉結果或要求提高透明度。美洲國家組織（Organization ofAmerican States）31日也將就此召開特別會議。

與此同時，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）今天在記者會中說：「我認為，希望我是錯的，湧入境內的委內瑞拉人將會增加，原因顯而易見。」

「我們必須作出必要決定，以保護他們性命…讓想要移民美國的人可以加速通過。」

哥倫比亞和巴拿馬之間的達連隘口（DarienGap），早已成為委內瑞拉和其他國家移民經陸路從南美洲前往美國的主要走廊。

去年有超過50萬無證移民穿越此一險惡叢林。根據巴拿馬當局，今年截至目前則已有逾20萬人。

委內瑞拉 巴拿馬 秘魯

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