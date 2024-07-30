委內瑞拉大選馬杜洛勝出有爭議 美不排除祭制裁

美國總統拜登政府今天表示，選舉操弄已使委內瑞拉總統馬杜洛聲稱連任成功失去「任何可信度」，華府不排除對這個石油輸出國家組織（OPEC）成員國實施新制裁。

路透社報導，美國高階官員今天向記者們簡報委內瑞拉大選結果，清楚表達華府對這場爭議性選舉的回應。

委內瑞拉選舉當局已宣布委內瑞拉聯合社會黨（PSUV）的馬杜洛（Nicolas Maduro）贏得第3個任期，但獨立出口民調顯示在野黨獲壓倒性勝利。

美國與一些國家對官方計票提出質疑。馬杜洛的競爭對手、在野黨候選人龔薩雷斯（EdmundoGonzalez）主張他才是真正的贏家。

不願具名的美國官員強調拜登高階幕僚的公開訴求，要馬杜洛公布詳細的計票數據，否則國際社會將不願接受宣布的結果。

這些官員並未透露任何新的懲罰性措施，但他們說，華府將根據馬杜洛接下來的行動，評估對委內瑞拉的制裁政策。

一名官員說：「我們可能正面臨一個新局面…在我們規劃對委內瑞拉的制裁方向時，會將這一點納入考量。」