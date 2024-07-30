美議員憂技術外流中國 國會職員欲晤阿聯AI公司遭拒

美國國會一名發言人表示，美國議員擔心阿拉伯聯合大公國人工智慧（AI）公司G42可能把強大的美國AI技術轉移到中國之後，阿聯本月阻止美國國會職員與G42人員會面。

根據路透社，這名聽取簡報但以內部事務為由拒絕具名的人士表示，阿聯駐美國大使「親自干預」，阻止美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（HouseSelect Committee on China）的工作人員會見G42人員與阿聯政府官員。

美國議員對微軟（Microsoft）投資15億美元於G42已表示擔憂，擔心敏感技術可能轉移給這家與中國有著歷史淵源的阿聯公司。

美中戰略競爭特別委員會告訴路透社：「鑑於阿聯拒絕與國會職員見面討論這些問題，委員會對G42與微軟的交易更加擔憂；因此，國會將更深入參與對這些磋商的監督。」

美國國會中對中強硬派愈加致力於審查G42與微軟的協議，企圖限制敏感AI技術轉移到中東以免最後流入中國，而這次會議的取消可能意味會在美國和阿聯兩國外交關係上帶來不利影響。

美國國務院拒絕置評，G42發言人則請記者詢問阿聯政府。

阿聯大使館發言人表示，「此次訪問顯然存在溝通不順暢」；並指出，阿聯大使館「僅在工作人員代表團即將抵達前不久才獲悉」。