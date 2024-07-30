日本自民黨參議員涉詐領助理費 遭東京特搜部搜索

日本東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）懷疑58歲的自民黨參議員廣瀨megumi（広瀬めぐみ）詐領助理費，涉犯詐欺罪嫌，今天前往廣瀨辦公室等處展開搜索。

日本TBS電視台報導，相關人士透露，廣瀨辦公室內的公設第一秘書（類似公費助理）妻子，被申報為公設第二秘書，但並沒有實際工作，因此廣瀨被懷疑涉嫌詐領國家給予的助理費。

特搜部將針對搜索所扣押的資料等，來釐清事實狀態。

廣瀨今年3月遭週刊爆料秘書薪資疑雲，她當時在個人官網上發出「報導內容毫無事實根據」等內容的聲明。

日本放送協會（NHK）報導，特搜部今天前往搜索的場所，包括廣瀨位於參議院議員會館的辦公室、選區盛岡市的地方辦公室，及位於東京都文京區的自宅。

相關人士透露，岩手縣選出的廣瀨涉嫌從2022年到2023年間，將公設第一秘書的妻子申報為公設第二秘書，但卻沒有實際進行公設第二秘書的工作，遭檢方懷疑詐領國家給付的數百萬日圓助理費。

特搜部至今已聽取廣瀨辦公室相關人等說法，接下來也將親自聽取廣瀨本人說法，來釐清有關秘書薪資的不透明資金流向實際狀況。

廣瀨在辦公室等處遭檢方搜索後受訪說，目前還不清楚相關狀況，待了解狀況後再對外進行說明。

今年3月有週刊爆料秘書薪資疑雲，廣瀨當時透過官網澄清說，「公設第二秘書平日主要是遠距工作，只有週六週日會到盛岡辦公室工作，雖然從事的活動不受人注意，但毫無疑問確實有在工作」。

廣瀨出身盛岡市，1999年通過司法考試，2001年登錄律師，2008年在東京都開設律師事務所，主要承接離婚或繼承等家事案件。

2022年舉行的參議員改選，廣瀨獲自民黨提名在岩手縣選區參選，過程中對外宣傳過去曾致力女性與兒童權利相關問題的經歷首度當選。

廣瀨曾任自民黨岩手縣黨部副會長，但因被週刊爆料外遇外國籍男性及公設秘書薪資疑雲，在坦承確有外遇並致歉後，請辭副會長職務。