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俄羅斯助非洲政府剿滅叛軍？ 成效不彰、傭兵將領也陣亡

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
俄羅斯想透過傭兵集團增加在非洲影響力，但近日卻有傭兵集團遭叛軍重挫打擊。（Wikimedia Commons）
俄羅斯想透過傭兵集團增加在非洲影響力，但近日卻有傭兵集團遭叛軍重挫打擊。（Wikimedia Commons）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】俄羅斯想取代西方協助非洲政府剿滅叛軍，但目前看來不太成功。俄羅斯近日有傭兵集團的指揮官在非洲馬利與叛軍交戰時陣亡，傭兵集團連帶損失約50名兵力。馬利、布吉納法索等國因不滿美國與法國無力剿匪，因此將兩國軍隊趕出，並歡迎俄羅斯傭兵進駐，但目前看來成效不彰。

傭兵團損失慘重

根據《英國廣播公司》報導，俄羅斯華格納傭兵集團近日驚傳有指揮官在與叛軍交戰的過程中陣亡，傭兵團也有約50人被叛軍剿滅。華格納集團在社群軟體Telegram發文表示，有將多數伊斯蘭武裝分子剿滅，但叛軍重整旗鼓，以1千人的優勢兵力對傭兵團發動反擊，導致他們損失慘重。

福斯新聞網》提到，當地武裝組織「和平、安全與發展永久策略框架」則承認對華格納集團發動攻擊，並繳獲大量彈藥武器與摧毀許多傭兵的軍事設備。另外還有蓋達組織分支JNIM坦承犯案，表示至少殺了50位傭兵成員，顯示此區域的衝突相當複雜，各種武裝組織盤根錯節。

華格納集團大不如前

馬利2020與2021年都驚傳政變，推翻舊政府的將軍們都宣稱，政府無力打擊北部的圖阿雷格人叛軍，讓國家陷入動盪，因此要換人做看看。不過至今該國境內叛軍割據問題依舊無解，馬利甚至與布吉納法索、尼日等國合作，成立新的區域組織，並將美國與法國等舊西方駐軍趕出。

俄羅斯為了與西方競爭在非洲的影響力，便讓許多傭兵團進駐非洲，馬利等國家也希望透過俄羅斯協助政府反恐。但華格納集團在2023年因為前領導人普里格津政變失敗，俄羅斯總統普丁的裂解與吸收下，在非洲的勢力已大不如前，而俄羅斯其它傭兵集團也各行其是，難剿滅西非大量武裝組織。

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