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菲總統見美國務卿防長 談及因應與中國海事緊張

中央社／ 馬尼拉30日綜合外電報導
菲律賓總統小馬可仕。（圖取自facebook.com/BongbongMarcos）
菲律賓總統小馬可仕。（圖取自facebook.com/BongbongMarcos）

菲律賓總統小馬可仕今天告訴美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀，兩國有必要定期交流，確保「敏捷」因應菲律賓與中國的海上緊張局勢。

綜合路透社和法新社報導，菲律賓和美國簽有共同防禦條約，而中國是美國在印度太平洋地區的主要競爭對手。中菲過去一年多次發生海上爭端，但雙方現已達成「臨時性安排」，以緩解緊張局勢並管控分歧。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天上午在馬拉坎南宮（Malacanang Palace）接見布林肯（AntonyBlinken）和奧斯汀（Lloyd Austin），隨後布林肯和奧斯汀與菲律賓外交與國防部長進行2+2會談，這是菲方首次主辦這樣的會議。

小馬可仕說：「我一直很樂見這些溝通管道非常暢通，以便我們在聯盟、在我們這裡具體情況、西菲律賓海（West Philippine Sea）以及印度太平洋方面，所有共同行動都能持續受到檢視和重新檢討，因此我們在因應方面很敏捷。」

布林肯告訴小馬可仕：「我們衷心感謝有這種夥伴關係。」

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯和奧斯汀與小馬可仕談及「他們在南海共同維護國際法的承諾」。

米勒在會後聲明說，布林肯和奧斯汀強調美國根據共同防禦條約對菲律賓的堅定承諾。

中共 小馬可仕 布林肯 美國 菲律賓

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