菲總統見美國務卿防長 談及因應與中國海事緊張
菲律賓總統小馬可仕今天告訴美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀，兩國有必要定期交流，確保「敏捷」因應菲律賓與中國的海上緊張局勢。
綜合路透社和法新社報導，菲律賓和美國簽有共同防禦條約，而中國是美國在印度太平洋地區的主要競爭對手。中菲過去一年多次發生海上爭端，但雙方現已達成「臨時性安排」，以緩解緊張局勢並管控分歧。
小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天上午在馬拉坎南宮（Malacanang Palace）接見布林肯（AntonyBlinken）和奧斯汀（Lloyd Austin），隨後布林肯和奧斯汀與菲律賓外交與國防部長進行2+2會談，這是菲方首次主辦這樣的會議。
小馬可仕說：「我一直很樂見這些溝通管道非常暢通，以便我們在聯盟、在我們這裡具體情況、西菲律賓海（West Philippine Sea）以及印度太平洋方面，所有共同行動都能持續受到檢視和重新檢討，因此我們在因應方面很敏捷。」
布林肯告訴小馬可仕：「我們衷心感謝有這種夥伴關係。」
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯和奧斯汀與小馬可仕談及「他們在南海共同維護國際法的承諾」。
米勒在會後聲明說，布林肯和奧斯汀強調美國根據共同防禦條約對菲律賓的堅定承諾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言