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殘骸斷成三截…日本直升機墜福岡釀兩死 疑在空中解體

中央社／ 東京30日綜合外電報導
日本一架觀光直升機本月28日在福岡縣柳川市一處農田墜毀，機上2人罹難。圖擷自FBS福岡放送ニュース
日本一架觀光直升機本月28日在福岡縣柳川市一處農田墜毀，機上2人罹難。圖擷自FBS福岡放送ニュース

日本一架觀光直升機本月28日在福岡縣柳川市一處農田墜毀，機上2人罹難。日本運輸安全委員會調查官昨天透露，尋獲事故機時殘骸斷成三截，研判這架直升機可能在空中解體。

讀賣新聞報導，日本運安會的調查官說明，這三截殘骸分別是位於機體後方的尾旋翼、連接直升機主體與尾旋翼的尾桁，及嚴重燒毀的直升機主體。

日本運安會調查官西川直宏昨天調查完現場後向媒體說明三截殘骸的相對位置，包含駕駛座在內的直升機主體與尾旋翼相距約200公尺，尾桁位於兩者間。直升機主體被嚴重燒毀到不成原型，其他兩截殘骸則未起火。

另一方面，讀賣新聞採訪國土交通省（簡稱國交省）等單位後得知，並未接獲報告顯示這架直升機失事前通聯有所異常。

營運這架事故機的SGC佐賀航空公司指出，失事直升機上載著48歲男性駕駛和70歲男性維修技師，兩人都是公司員工。

這架直升機事發前正從大分縣日田市飛回佐賀機場的途中，男性駕駛28日下午4時8分用無線電通知預計在下午4時15分抵達目的地，且藉無線電與佐賀機場的塔台通訊，並在4時11分時通報位置，內容無異常。

不過福岡縣警方表示，事故目擊者的報警時間為當天下午4時12分，疑似在最後的通訊後墜機

福岡縣柳川警察署說明，司法解剖結果顯示2名罹難者的死因為頭蓋骨骨折、心臟破裂等，研判為當場死亡。

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