海地幫派分子開火 總理毫髮無傷逃過一劫

海地總理康尼爾今天拜訪首都太子港一間醫院時，當地幫派持槍在附近開火，政府官員表示，康尼爾毫髮無傷逃過一劫。動盪不安的海地歷經多個月的幫派暴力後，正力求恢復穩定。

法新社報導，匿名官員指出，今年6月就職上任的康尼爾（Garry Conille）今天在離開太子港（Port-au-Prince）這間醫院時，控制這個地區的幫派分子開始拿著自動武器掃射。

康尼爾在海地警察和有聯合國當後盾的肯亞維安部隊護送下，毫髮無傷地逃離現場。

影片畫面顯示，槍聲響起時，多名警察拔腿奔找掩護。目前尚不得而知是否有人員受傷。

事發的醫院大樓今年2月底遭幫派把持，直到7月初才透過一場警方行動將其奪回。

多個不同的犯罪集團控制了太子港約8成的地區，當地居民表示他們持續面臨著謀殺、強暴和綁架勒贖的威脅。

肯亞部署數百名警察於太子港，是國際社會力求讓這個遭遇政治、社會和經濟動盪的國家恢復穩定的一環。