委內瑞拉反對派稱獲逾73%選票 不認敗給馬杜洛

委內瑞拉反對派前議員馬查多（Maria CorinaMachado）今天表示，委國反對派在昨天大選中囊括73.2%選票，可以證明他們在本屆選舉獲得勝利。

此外，一名反對派顧問在阿根廷駐委內瑞拉大使館透過社群媒體表示，安全部隊正試圖進入這座大使館。自委國當局發布逮捕令之後，有6名反對派競選團隊成員已向阿根廷大使館尋求庇護。

路透社報導，馬查多陣營的國際關係負責人烏魯楚爾圖（Pedro Urruchurtu）在社群平台X發文說：「現在，策略與戰術行動局（DAET）官員正試圖闖入阿根廷駐卡拉卡斯大使館官邸，也就是馬查多和龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）競選團隊6名成員尋求庇護的地方。」

儘管有愈來愈多證據顯示反對派取得了壓倒性勝利，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）仍宣布在戰況膠著的週末大選中勝出，促使全國各地群眾上街抗議。

今天下午，委內瑞拉各地街頭和國家選舉委員會（National Electoral Council, CNE）外都可見到集結的群眾。

選委會在午夜過後宣布，61歲的馬杜洛以51%得票率贏得第3個任期，統治委國長達1/4世紀的社會主義政黨將繼續執政。選委會稍後宣布，馬杜洛將在2025年至2031年繼續擔任委國總統，還說他贏得了「大多數有效選票」。

不過，美國和其他國家政府質疑這項選舉結果，並呼籲當局清點所有選票。

獨立出口民調顯示，總統候選人龔薩雷茲和反對派領袖馬查多在競選過程中獲得熱烈支持後，反對派以壓倒性優勢獲勝。

法新社報導，龔薩雷茲與馬查多召開記者會表示，反對派的勝利是不可逆轉的。

馬查多告訴記者，截至目前檢視過的有效投票紀錄清楚表明，下一任總統「將是龔薩雷斯」。忠於馬杜洛的法院禁止馬查多參選總統後，由龔薩雷斯代她出征。

她說，紀錄顯示龔薩雷茲獲得「數學上不可逆轉」的627萬票，領先僅獲得275萬票的馬杜洛。

馬杜洛則駁斥國際社會對這場投票結果的批評和懷疑，聲稱委內瑞拉是「法西斯主義和反革命」性質的未遂「政變」目標。