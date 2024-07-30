文化奧運如萬國博覽會 台灣館在巴黎展現各種台灣人

文化奧運13個國家館，台灣館以誠懇精實的多元表演，帶給世界沒有標準答案、沒有標籤、充滿可能的台灣。在巴黎奧運首週登場的藝術家DJ Question Mark、三個人、創造焦點、阿爆說：「我們都是台灣人」。

法國表演藝術雜誌Télérama在26日報導，以藝術歡慶奧運精神的文化奧運，13個國家的主題館都面臨如何用「軟實力」呈現各國的考驗，實體場館不僅能在異鄉法國有效聚集國民，更能藉此建立支持本國的粉絲。

巴黎奧運營運經理提姆貝（Benoit Timbert）在28日向法國新聞電台（Franceinfo）說：「像是一場小型的萬國博覽會！」他說以國家館園區（parc de nations）形式的文化奧運，是自2012倫敦奧運醞釀至今的奧運創舉，除了對運動員加油期待獲獎外，希望讓更多人了解自己的國家，呼應本屆主題「讓奧運更開放」。

辦在廣達55公頃的拉維特園區，13個國家館散落各處，如何吸引全世界的觀眾願意徒步抵達場館，各國無不使出渾身解數。蒙古館蓋了一座蒙古包、巴西館以桑巴舞開幕，舉辦雞尾酒嘉年華會、印度館模擬傳統建築建館，邀請大明星助陣，並提供瑜伽與寶來塢舞蹈課程。

台灣館除了以最台的廟會場景和珍奶冰棒吸引人潮外，與他館最大不同處是沒有全天開放，反而集中在每晚6時至10時，提供4場精緻具專業售票級的藝術表演，在15天內展現24組完全不同的表演，來自122位台灣藝術家。如果要問台灣館想帶給世界什麼樣的台灣？那就是各式各樣的台灣人。

●DJ Question Mark的無形（Shapeless）

台灣館首週第一個登場的團隊是DJ Question Mark，在台上一身酷炫裝扮還戴墨鏡的他們，下台後是兩個單純的創作狂。他們向中央社記者表示自己是普通的台灣人，從小學習西方音樂長大，不會說台語，不是客家人，也不是原住民，就是台灣人。「在文化奧運這麼大的場合，反而很適合回看自身成長的養分，將自己最喜歡的東西展現給世界，打破刻板印象。」

曾在英國學習音樂藝術的DJ Question Mark，是從古典樂跨界到電音的DJ藝術家，相較於一般DJ放嗨歌炒氣氛的作法，他與夥伴VJ feiiic的歌單只有一半是現成歌曲，另一半是自己寫的歌、自己拍的影像，像是做了一場聲像展覽（Audiovisual），融合電子樂、交響樂、嘻哈、爵士等，並在氣氛高昂處拿出長笛吹奏，讓笛聲彷彿舞蹈，全場翻滾。

以「無形」（Shapeless）為名的表演，從實驗噪音的演奏樂開始，搭配截取台灣海浪的抽象畫面，再進入頑童、蛋堡、潮州土狗所創作的饒舌流行樂，畫面開始出現漢字，但每個字的部首卻隨著音樂拆離，在單一字體與字牆間遊戲流轉。DJ Question Mark說目前創作核心就像從微觀的一個部首到巨觀的一個中文字，在有形與無形的音樂之間來回。

●「三個人」的藝響對話

國樂三重奏「三個人」是歡樂三人組，來自郭靖沐（箏）、潘宜彤（阮）、任重（笛簫），他們的風格就如同節目名稱「藝響對話」，突破傳統國樂的演奏方式，不時以爵士樂裡的battle方式相互較勁，或加入即興、編制特殊的刷弦，與像是空心吉他的打板。他們向記者說：「全世界可能只有我們將這三種樂器組合在一起，這並不是傳統國樂的形式。」

「三個人」表示，在台灣學習傳統樂時也會學習西洋樂，平常也聽流行樂，也會去聽演唱會，跟所有人一樣接受各種刺激。他們認為國樂不應該被限定在刻板印象裡，喜歡將曲目改編的比較藝術、摩登、通俗之餘，仍保有傳統的韻味。

「三個人」的音樂不僅優美溫馨，更誠懇注入來自生活的靈感。一首「吃飯忘記」是形容某次因為忙著練團而忘記吃飯的創作曲，風格調皮逗趣，更加入敲門聲的設計，模擬現實的聲響。「流水」則將古老的古琴重新編曲，加入對自然的感受。最終曲「島」在古箏奮力彈奏的同時，希望製造出慶典般的呼喊效果。

●「創造焦點」的金剛芭比

「創造焦點」被尊稱為台灣首個女子馬戲團體，因為這一切得來不易，成軍5年的她們在創作初期常受到他人質疑，累積的憤怒成為最佳創作養分。

「創造焦點」在表演時的眼神超殺，充滿女性魅力，卻與取悅他人無關，那是一種自信心與自我肯定。性別議題是「創造焦點」讓觀眾觸動的焦點，透過馬戲，融合戲劇與舞蹈，她們能說很多事情，或只要5隻中指便可表達。

導演與表演者之一的梅芷菱向中央社解釋，這次帶給台灣館的表演「金剛芭比」是集結這3年來5位團員所累積的本事：蕭似綿的足技、廖思諄的砌磚、藍翊云和陳亭宇的雙人呼拉圈、與梅芷菱的高空特技。

「創造焦點」的馬戲表演融合雜耍、戲劇、舞蹈，貫穿其中的是對女性平權與階級制度的嘲諷，例如蹬著一張寫滿女性束縛字體的桌子，踩它、把玩它，拋耍它；又例如5個團員像是金字塔一般疊高，坐在最上層的人笑看風景、揮手致意、不時補妝；在最下層的人則跪爬前進，低著頭一步一步。

提到開幕當天一直下雨，「創造焦點」說：「在表演時不停提醒彼此安全最重要，如果不行就立刻喊出來」，已相識15年的她們都來自國立臺灣戲曲學院。

●「阿爆」的ABAO

不需多言，直接以ABAO為表演名稱的原住民歌手「阿爆」，與那屋瓦樂團連續擔任首週兩晚台灣館壓軸，每次收尾都嗨翻全場，每次開場都讓團員好好介紹自己。

「阿爆」說：「我是來自台東的排灣族；樂手Musa明馬丁是來自阿根廷的原住民，現在有台灣身分證住宜蘭；真愛Makav是來自南投和花蓮的布農族；Kivi是來自屏東的排灣族；曾妮Dremedreman是來自屏東的排灣族；R.fu是來自花蓮的撒奇萊雅族，然後現在我們要唱一首魯凱族的歌謠。」

幽默、親切、充滿爆發力的「阿爆」讓全場又笑又跳，齊聲歡唱，忘情舞動。2003年便在華語歌壇出道的阿爆表示，在2019年發行第二張母語創作專輯「kinakaian母親的舌頭」得到金曲獎肯定後，藝術生涯發生很多變化，她創立文化品牌「那屋瓦Nanguaq」（排灣語：美好的意思），鼓勵原住民青年用母語創作音樂，這幾年大家都累積了很多作品。

在傳統與創作之間，「阿爆」與那屋瓦樂團帶來電音、R&B饒舌情歌、舞曲、藍調、黑人音樂、古謠等，在第二晚安可曲時，更加碼福音詩歌風格的「Thank you」、和只在部落跟親人合唱的「小牧童」。

阿爆說：「我們喜歡合唱，沒有誰是特定的英雄或明星，大家喜歡一起完成一件事，就像是這次文化奧運台灣館的標語『Win Together』。」