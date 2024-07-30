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委內瑞拉總統大選 巴西關注計票公正性

中央社／ 聖保羅29日專電

委內瑞拉國家選舉委員會29日凌晨宣布，總統馬杜洛贏得連任，但反對派質疑存在嚴重舞弊；巴西外交部表示欣見委國選舉過程和平，並密切關注計票結果的公正核實。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，根據委內瑞拉國家選舉委員會主席阿莫若索（Elvis Amoroso）表示，約開出8成選票後，馬杜洛（Nicolás Maduro）獲得51.2%選票，擊敗獲得44.2%選票的在野黨候選人龔薩雷斯（EdmundoGonzález），再次贏得連任。

玻利維亞和宏都拉斯等左翼總統聞訊後紛紛祝賀馬杜洛，智利總統波里奇（Gabriel Boric）等其他國家元首則批評委內瑞拉選舉過程的公平性。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）未直接表態。但外交部聲明表示「巴西政府欣見委國選舉過程和平，密切關注計票過程，等候委內瑞拉國家選舉委員會公布各投票站的數據，因為這是確保選舉結果透明、可信和合法不可或缺的一步」，此外還重申「人民主權的基本原則，應通過對結果的公正核實來遵守」。

聖保羅聯邦大學（Unifesp）國際關係教授柏卓梭（Carolina Silva Pedroso）表示，預計未來幾個月，巴西將對委內瑞拉政治發揮重要作用，因為新一屆總統就職典禮定2025年1月舉行，距今5個多月，這段期間將需要所有周邊國家，尤其是巴西作為區域領導者，在各方之間進行調解時採取謹慎小心的態度。

委內瑞拉國家選舉委員會公布結果後，主要反對派領袖馬查多（María Corina Machado）馬上提出質疑，聲稱擁有國家選舉委員會傳輸的100%的數據，所有數據都顯示龔薩雷斯獲得70%選票；她還說，對結果所做的假定修改「粗糙」。

對選舉結果不滿引發的衝突，預示委內瑞拉政治局勢在未來一段時間內，將在南美各國和美國的監視下更加緊張。

由於美國的制裁，委內瑞拉持續多年的經濟危機加劇，加上政治社會動盪不安。根據聯合國難民署（UNHCR）的數據，約有770萬委內瑞拉人離開國家，以尋求安全和更好的生活。

委內瑞拉 巴西 馬杜洛

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