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拉美7國質疑馬杜洛勝選 委內瑞拉怒撤外交人員

中央社／ 卡拉卡斯/巴拿馬市29日綜合外電報導
委內瑞拉選務當局宣告總統馬杜洛勝選連任引發爭議。(歐新社)
委內瑞拉選務當局宣告總統馬杜洛勝選連任引發爭議。(歐新社)

委內瑞拉選務當局宣告總統馬杜洛勝選連任引發爭議，巴拿馬今天表示，將撤離外交人員並中止與委國外交關係。委國今天也宣布從7個拉美國家撤離外交人員。

法新社報導，阿根廷、智利、哥斯大黎加、秘魯、巴拿馬、多明尼加共和國和烏拉圭簽署聯合聲明，要求對委內瑞拉大選結果徹底複審。這7個拉丁美洲國家對馬杜洛（Nicolas Maduro）勝選抱持懷疑態度。

委國外交部在聲明中表示，拒絕接受這7國政府的「干預主義行動和聲明」。

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）在記者會上表示，巴拿馬政府宣布從委內瑞拉撤離外交人員，並中止外交關係，直到委國計票程序進行徹底複審。

這位右翼領導人還說：「出於對巴拿馬歷史、數以千計選擇在我國生活的委內瑞拉人以及我的民主信念的尊重，我不能讓我的沉默成為同謀。」

穆里諾表示：「不尊重人權和侵犯自由的政權，不值得外交承認。」

在歷經動盪的10年執政後，61歲的馬杜洛獲宣告成為委國總統大選贏家。各界普遍擔憂這場大選存在舞弊，競選活動也因政治恐嚇相關指控蒙上陰影。

委內瑞拉 巴拿馬 馬杜洛

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