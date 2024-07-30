快訊

不只是玩具！任天堂遊戲手把轉蛋「是真的」 可DIY改裝N64控制器

吳佩慈男友紀曉波被爆欠4億巨債定居日本 「私下豪奢行徑」曝光

驚世媳婦奪3命未伏法…死囚提釋憲 生者訴冤

日本向美國出售愛國者三型飛彈完成簽約 金額約6.5億元

中央社／ 東京30日專電
日本防衛省（國防部）昨天宣布，已與美軍簽署將日本製造的攔截彈道飛彈的地對空誘導彈「愛國者三型」（PAC-3）飛彈出口到美國的契約。圖為日本陸上自衛隊在沖繩縣石垣島部署的愛國者三型飛彈防禦系統。（路透）
日本防衛省（國防部）昨天宣布，已與美軍簽署將日本製造的攔截彈道飛彈的地對空誘導彈「愛國者三型」（PAC-3）飛彈出口到美國的契約。圖為日本陸上自衛隊在沖繩縣石垣島部署的愛國者三型飛彈防禦系統。（路透）

日本防衛省（國防部）昨天宣布，已與美軍簽署將日本製造的攔截彈道飛彈的地對空誘導彈「愛國者三型」（PAC-3）飛彈出口到美國的契約。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府去年12月放寬有關防衛裝備品出口規定「防衛裝備移轉三原則」的運用指針，對於從外國企業引進技術、在日本製造「授權生產」的防衛裝備，包括完成品在內，可移轉至持有專利權的國家。

日本防衛省根據「防衛裝備移轉三原則」運用指針，簽署將日本國內企業製造、日本航空自衛隊所擁有的愛國者三型（PAC-3）飛彈移轉至美國陸軍的契約。

自2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭後，美國持續提供國防裝備品給烏克蘭，因此國防裝備的儲備逐漸不足。身為同盟國的日本藉出口愛國者三型飛彈，支持美國。

日本防衛省未透露將出口多少愛國者三型（PAC-3）飛彈的完成品到美國，據悉契約金額約30億日圓（約新台幣6.5億元）。

日本將近20年前便開始製造愛國者三型（PAC-3）飛彈，若能順利移轉，將成為日本防衛裝備完成品移轉至持有專利權國家的首例。

日本防衛大臣木原稔昨天對媒體說：「這對美日同盟相當重要，此事能有具體的進展，意義深遠。防衛裝備品的移轉有助日本的安全保障、印度太平洋地區的和平與穩定，今後還要持續推動。」

導彈 愛國者飛彈 日本 美國

延伸閱讀

東京台灣美食活動現五星旗惹議 有待建立審核機制

日韓上半年出口差額寫新低

股票型單周吸金251億美元

可能發生歷史性轉變 上半年韓、日出口額差距史上最低

相關新聞

Quad外長會 嚴重關切南海情勢

四方安全對話（Quad）外長會議廿九日在東京舉行，會後聯合聲明雖未提中國大陸和台灣，但表明嚴重關切東海與南海情勢，並重申...

又復胖回140公斤！南韓情資曝北韓尋求國外藥物治療金正恩

北韓領導金正恩尚未正式指定繼承人，其健康狀況備受外界關注，南韓國家情報院29日向議員說，金正恩體重已經再次回升到140公...

歐美質疑 中俄祝賀…馬杜洛3任委內瑞拉總統

南美洲國家委內瑞拉廿八日舉行總統大選，國家選委會（ＣＮＥ）延遲六小時才於廿九日宣布結果，在開出八成選票後，現任的馬杜洛共...

日本向美國出售愛國者三型飛彈完成簽約 金額約6.5億元

日本防衛省（國防部）昨天宣布，已與美軍簽署將日本製造的攔截彈道飛彈的地對空誘導彈「愛國者三型」（PAC-3）飛彈出口到美...

普亭警告：美在德部署導彈或引發新冷戰危機

俄羅斯總統普亭警告，如果美國按計劃於2026年在德國部署新型遠程武器，俄羅斯將採取「鏡像措施」予以回應。德國方面認為，普京提及的回應措施的中程導彈能夠打擊德國城市。

一漁船闖日本專屬經濟區又逃避登檢 台籍船長遭逮捕

日本石垣海上保安廳今天表示，一艘漁船闖入日本專屬經濟區，且拒絕聽從海保的停船命令，駕駛船隻企圖逃逸，已經將57歲的台灣籍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。