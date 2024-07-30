說好的運動觀光商機呢？夏季奧運反而導致巴黎遊客驟減

一般預料奧運將吸引川流不息的人潮，進而帶來龐大的觀光商機，但根據官方估計，正在主辦奧運的法國首都巴黎，今年夏天的旅客數不增反減，致使航空與飯店等住宿業者叫苦連天。

究竟是巴黎居民直言不諱告訴遊客「不要來」參加夏季奧運？還是當地飯店房間、房租和門票的天價讓遊客望而卻步？儘管先前預測奧運將帶來觀光熱潮，但基於多種原因，包括當地居民在內的許多人，今年夏天都避開巴黎。

航空情報公司OAG的首席分析師葛蘭特表示，人們普遍有一種誤解，認為奧運期間主辦城市的遊客人數會激增。葛蘭特說：「通常在這個時候出差的商務旅客都會止步、並且留在家裡。」他並表示，倫敦、雅典和亞特蘭大舉辦夏季奧運會時，夏季遊客數量都下降。

航空業者首當其衝。法航-荷航（AirFrance-KLM）日前宣布，由於今年夏天訪問巴黎的需求低迷，預計第3季營收將減少1.5億-1.7億歐元（1.63-1.84億美元）。法航本月稍早說，往返巴黎的客流量落後於其他歐洲主要城市。該公司表示，不僅興趣下降，而且「國際市場明顯避開巴黎」。

達美航空（Delta Air Lines）也預測營收將受創逾1億美元，原因是夏季奧運會直接導致前往法國的遊客數下降。達美航空的執行長巴斯蒂安告訴CNBC說：「除非要去看奧運，否則人們不會去巴黎。」OAG的葛蘭特則說，航空業的損失與機票定價有關。

巴黎旅遊局說，與2023年相比，搭乘國際航空入境的人數在6月下降8%，7 月下滑近15%。旅遊局也預期，奧運會期間來自歐洲與北美的遊客分別增加24%和15%，但被中東和大洋洲遊客分別急降42%及30%所抵銷。

巴黎旅遊局表示，飯店也感受到了巴黎夏季遊客人數低迷的壓力，預計7月初入住率將降至60%，比2023年同期下降約10個百分點。與航空公司一樣，許多飯店都提高房價以搶賺奧運財，平均住房價格漲了近70%，從去年的202歐元上漲到奧運期間的342歐元。但在訂房數趨緩後紛紛降價。

Airbnb的房東也在降價，有些降幅超過50%。在奧運會首周期間，巴黎聖母院附近的一間兩房頂樓的房價，已從每晚1,407美元陡降至683美元。