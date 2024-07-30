歐美質疑 中俄祝賀…馬杜洛3任委內瑞拉總統

南美洲國家委內瑞拉廿八日舉行總統大選，國家選委會（ＣＮＥ）延遲六小時才於廿九日宣布結果，在開出八成選票後，現任的馬杜洛共獲五一○萬票，以五成一二得票率擊敗四成四二的在野候選人龔薩雷斯，將再執政六年。美國國務卿布林肯表明，華府嚴重關切該結果並未反映出委國人民意志或選票。

華爾街日報等美歐媒體指控ＣＮＥ由馬杜洛政權操控，ＣＮＥ公布的龔薩雷斯票數為四四○萬，但龔薩雷斯領導的在野聯盟自行宣布當選，聲稱拿下七成選票。

馬杜洛對總統府「觀花宮」外聚集的死忠支持者說，「這是我們美好的一天；感謝各位給我這場委國人民應得的勝利，這也是和平安定與平等理想的成功」。

外交官出身、曾任委國駐阿根廷大使的龔薩雷斯則說，「委國人民和全世界皆知發生什麼事」。美國等多個外國政府均尚未承認大選結果。ＣＮＥ宣布馬杜洛以百分之五十一得票率當選後，選務官員就延後公布詳細票數。而選前多份民調都顯示，馬杜洛落後龔薩雷斯逾廿五個百分點。

俄羅斯總統普亭則向其盟友馬杜洛道賀，強調俄委戰略夥伴關係，「有信心」在馬杜洛續任委國元首下，兩國關係在所有領域的進步發展；中國外交部發言人林劍也祝賀馬杜洛連任，表示中方願同委方不斷豐富全天候戰略夥伴關係內涵。

馬杜洛擔任總統已十一年，他持續掌權，美國及其盟友可能難以恢復和委國的正常外交關係。這恐延長委國長期經濟危機，該危機已導致其任內近八百萬人民出走。