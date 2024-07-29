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陸船翻覆案協商在即！梁文傑抵金盼一切順利：協商定位是「當事人對當事人」

英格蘭西北部發生持刀傷人事件 8人受傷1人被捕

中央社／ 倫敦29日綜合外電報導

英國緊急服務機構表示，英格蘭西北部今天發生持刀傷人事件，造成至少8人受傷，傷者中包括兒童。警方表示，已拘留一名男子並繳獲一把刀具。

美聯社報導，麥西塞德警察局（Merseyside Police）表示，警方在中午左右接獲電話，前往鄰近利物浦（Liverpool）的南港（Southport）一處地點。

警方指出發生「重大事件」，但對大眾沒有構成更廣泛威脅，也要求民眾避開該地區。

照片顯示，在一條住宅區街道的警戒線後，可以看到數輛警車、救護車和一輛消防車。

西北救護車局（North West Ambulance Service）表示，醫護人員已對8名遭刺傷的民眾進行治療，並將他們送往當地醫院。

救護車 警察

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