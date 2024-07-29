委內瑞拉選委會稱馬杜洛連任 專制總統鐵腕壓制異音

委內瑞拉選委會今天宣布總統馬杜洛在大選中連任成功，但反對派質疑這項結果。在動盪的10年執政期間，馬杜洛經常被否定，但這名前巴士司機卻頑強地緊握方向盤。

既沒有已故革命導師查維斯（Hugo Chavez）的魅力、也沒有豐厚石油收入的馬杜洛（Nicolas Maduro）被人權團體指控依賴全面的專制來鞏固權力。

法新社報導，由馬杜洛盟友領導的委內瑞拉國家選舉委員會（CNE）宣布，馬杜洛以51.2%得票率，贏過獲得44.2%選票的反對派競爭對手龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）。

然而，反對派對這項結果提出質疑，稱現任總統實際得票率不超過30%，而龔薩雷斯獲得70%。

歷經多年的經濟危機後，現年61歲的馬杜洛極度不受歡迎。他在充滿爭議的選舉中尋求贏得第3個6年任期；他還曾揚言，若敗選，可能有一場「血洗」行動。

身材高大的馬杜洛留著濃密的鬍子，還有一頭花白的頭髮。他受益於鋪天蓋地的國家宣傳，除了肖像貼滿建築外牆，聲音也常在電視放送。

與此同時，批評人士指出，他無情地迫害反對派，數十人遭逮捕、對手被剝奪參選資格，且不斷被騷擾。

馬杜洛出生於委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），他自稱是一名馬克斯主義者和基督徒，年輕時曾在一個叫做Enigma的搖滾樂團中擔任吉他手。

在查維斯掌權時，馬杜洛當選國民議會（NationalAssembly）議員，隨後擔任議長直到2006年接任外交部長，之後擔任副總統直到查維斯於2013年去世。

馬杜洛擔任總統期間，經歷許多想像和真實的威脅；舉例來說，他在2018年險遭載有爆炸物的無人機攻擊，所幸安然無恙，但有數名軍人受傷。

在2018年連任總統後，面對多個國家不承認選舉結果，馬杜洛成功應對制裁，並專注於加強對司法、立法、軍事和國家機構的控制。

由於與中國、俄羅斯，以及其他專制國家保持密切的政治和經濟關係，馬杜洛因此得到幫助，使委內瑞拉勉強維持生計。

為了推卸使委內瑞拉陷入困境的責任，馬杜洛延續查維斯的反美陰謀論，指控美國密謀殺害他，並控訴西方國家摧毀委內瑞拉曾經繁榮的經濟。

觀察家指出，馬杜洛同時關閉接受異議的管道，幾乎不顧正當程序地關押異議人士和挑戰者。