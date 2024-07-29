快訊

奧運網球／傳奇對決拍下納達爾 約克維奇闖16強

英跳水王子巴黎奧運後會退休嗎？ 丈夫這麼說

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國「跳水王子」湯姆戴利（左）和丈夫布萊克（右）。路透
英國「跳水王子」湯姆戴利（左）和丈夫布萊克（右）。路透

英國「跳水王子」湯姆戴利（Tom Daley）和搭檔威廉斯（Noah Williams）稍早奪下男子雙人10公尺跳台銀牌。戴利的丈夫、拿過奧斯卡獎的編劇布萊克（Dustin Lance Black）及一雙兒子在場邊見證了這一切。

戴利2021年東京奧運奪金後一度退役，但因為兒子說「想看爸爸奧運比賽」而出戰巴黎奧運。如今丈夫布萊克被問到，戴利在巴黎奧運後是否退休，布萊克告訴英國天空新聞，「這可能真的是他最後一次出賽，但我也不確定」。

曾以《自由大道》劇本作品奪得2008年奧斯卡金像獎最佳原創劇本的布萊克說，「對於湯姆，不要把話說得太絕，事態發展有很多可能性」。他告訴天空新聞：「東京奧運之後，我沒有聽過他真的說出他想退休，所以我對此一直都很懷疑。」

布萊克還描述戴利決定出戰巴黎奧運的時刻。當時他們一起參觀位於美國科羅拉多州的美國奧運和帕運博物館，博物館在展覽的最後播放了一段影片，講述成為奧運選手的意義，還有運動員為了參加奧運而必須付出的努力，戴利深受感動並哭泣。

布萊克說：「大兒子羅比（Robbie）當時在湯姆懷裡，湯姆流下了眼淚，我從未看過他這樣。而我接著說，『喔天，我們還要再參加一屆奧運，對吧』。然後他說，『我們要去巴黎』。」

布萊克還表示，他的丈夫戴利「每天早上都很努力地訓練」，且「他拿下奧運參賽資格的那刻，我們全家的感覺就像他已經贏得奧運冠軍」。他說：「對一些人而言或許有點不公平，戴利能在距離奧運僅剩16個月復出，拿下奧運參賽資格還獲得獎牌，並再次和中國隊競爭。」

巴黎奧運 東京奧運

延伸閱讀

奧運／應援中華隊代表團！賴清德、蕭美琴錄影支持 號召力挺台灣英雄

奧運游泳／沙烏地首位女子泳將參戰奧運 創個人最佳成績

奧運舉重／郭婞淳拚衛冕 林敬能後場「鬥智」盼添人手

奧運擊劍／陳弈通手氣正順卻被換劍 誓言洛杉磯奧運一定要奪牌

相關新聞

英跳水王子巴黎奧運後會退休嗎？ 丈夫這麼說

英國「跳水王子」湯姆戴利（Tom Daley）和搭檔威廉斯（Noah Williams）稍早奪下男子雙人10公尺跳台銀牌...

北韓下任領導人是「她」？韓國情院：目前受接班人培訓

韓聯社報導，南韓國家情報院29日表示，北韓領導人金正恩之女金主愛正在接受「接班人」培訓。南韓國情院當天在國會情報委員會全...

一漁船闖日本專屬經濟區又逃避登檢 台籍船長遭逮捕

日本石垣海上保安廳今天表示，一艘漁船闖入日本專屬經濟區，且拒絕聽從海保的停船命令，駕駛船隻企圖逃逸，已經將57歲的台灣籍...

馬杜洛贏得3連任 布林肯關切未反映委國民意

美國國務卿布林肯今天表示，由委內瑞拉選務單位宣布總統馬杜洛贏得3連任的選舉結果，並未反映委國人民投出的選票，美國對此至為...

孟加拉當局忽視最後通牒 學生號召恢復示威

在孟加拉總理哈希納政府忽視學生要求當局釋放學生團體領袖，並為有人在這場致命動亂中喪生道歉等最後通牒後，學生們號召今天展開...

傳可能多達百人受傷 俄羅斯火車有8節車廂出軌

俄羅斯數家新聞通訊社報導，一班客運列車今天在俄國南部伏爾加格勒州（Volgograd）行駛期間出軌，可能有多達100人受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。