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俄羅斯南部火車與卡車相撞 車廂出軌傳釀2死百傷

中央社／ 莫斯科29日綜合外電報導

俄羅斯新聞媒體報導，國內一班載著800人的客運列車今天與一輛卡車相撞，共有8節車廂出軌，造成至少2人死亡，多達100人受傷。

路透社引述俄媒報導指出，部分車廂倒在鐵軌旁，車體磨損變形。

俄羅斯緊急事務部表示，列車從韃靼自治共和國（Tatarstan）的喀山（Kazan）出發後，原定前往濱臨黑海（Black Sea）的阿德勒（Adler），卻在俄國南部伏爾加格勒州（Volgograd）出軌。

事發地點靠近首都莫斯科以南約1200公里的柯特尼科伏（Kotelnikovo）車站。

緊急事務部表示醫護人員在現場處置，共有324名緊急事務人員投入救難，並出動直升機因應。

社群平台Telegram頻道Mash稱至少有2人喪生，但人數可能會增加。該頻道聲稱掌握與俄羅斯執法部門關係密切的消息人士。

國際傳真社（Interfax News Agency）表示，可能有多達100人受傷。

俄羅斯 車廂

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