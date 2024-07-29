俄羅斯南部火車與卡車相撞 車廂出軌傳釀2死百傷
俄羅斯新聞媒體報導，國內一班載著800人的客運列車今天與一輛卡車相撞，共有8節車廂出軌，造成至少2人死亡，多達100人受傷。
路透社引述俄媒報導指出，部分車廂倒在鐵軌旁，車體磨損變形。
俄羅斯緊急事務部表示，列車從韃靼自治共和國（Tatarstan）的喀山（Kazan）出發後，原定前往濱臨黑海（Black Sea）的阿德勒（Adler），卻在俄國南部伏爾加格勒州（Volgograd）出軌。
事發地點靠近首都莫斯科以南約1200公里的柯特尼科伏（Kotelnikovo）車站。
緊急事務部表示醫護人員在現場處置，共有324名緊急事務人員投入救難，並出動直升機因應。
社群平台Telegram頻道Mash稱至少有2人喪生，但人數可能會增加。該頻道聲稱掌握與俄羅斯執法部門關係密切的消息人士。
國際傳真社（Interfax News Agency）表示，可能有多達100人受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言