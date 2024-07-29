上半年韓、日出口額差距 寫史上最低

全球經濟數據公司CEIC公布的數據顯示，今年上半年南韓出口額年增9.0%至3,348億美元，相較下，日本同期出口額年減3.6%至3,383億美元。一增一減之下韓日出口額僅相差35億美元，創下史上最低，也象徵著全球經濟格局可能發生歷史性轉變。

南韓媒體BusinessKorea報導，韓、日出口額差距縮小已是延續十年的趨勢，而且仍在持續之中。南韓出口額落後日本的差距在2008年攀頂，高達3,599億美元。此後，這項差距逐漸縮小，從2010年的3,037億美元減至2011年的2,683億美元，再到2012年的2,506億美元。在2020年代，兩者的差距由2021年的850億美元進一步縮小至2022年的632億美元。

由於來自南韓和中國大陸的競爭加劇，以汽車及造船為大宗的日本出口額一直呈下降趨勢。與此同時，拜半導體和汽車等關鍵產業表現強勁所賜，南韓的出口額一直在成長。CEIC指出：「南韓今年截至5月的出口增長率為9.9%，在全球十大出口國當中遙遙領先。」

南韓今年的出口成長在主要國家中鶴立雞群，根據貿易協會統計，南韓去年是全球第八大出口國，年出口額達6,326億美元，與第七名法國的6,481億美元、第六名義大利的6,767億美元，以及第五名日本的7,173億美元的差距僅數百億美元。

隨著今年上半年韓、日出口額僅相差35億美元，若南韓今年出口持續強勁成長，有可能躍升至全球第五，而且將是有史以來首度超過日本。BusinessKorea指出，這種潛在的轉變，凸顯了全球貿易的動態性質以及東亞不斷變化的經濟實力平衡。