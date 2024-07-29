馬杜洛贏得3連任 布林肯關切未反映委國民意

美國國務卿布林肯今天表示，由委內瑞拉選務單位宣布總統馬杜洛贏得3連任的選舉結果，並未反映委國人民投出的選票，美國對此至為關切。

路透社報導，委國選務機關宣布馬杜洛（NicolasMaduro）贏得總統大選幾分鐘後，布林肯（AntonyBlinken）中斷在印太（Indo-Pacific）國家會議的發言，說明事態發展。

布林肯表示：「我們剛剛得知委內瑞拉選委會的宣布，這個經公布的選舉結果，並未反映委內瑞拉人民的意願或投出的選票，我們對此至為關切。」

布林肯今天指出，國際社會正密切關注，並將予以相應回應。

他說：「每張選票被公平且透明計算，選委會應立即不遲延與在野黨和選舉觀察員分享資訊，選務機關應公布詳細的計票結果，這非常重要。」

儘管多個出口民調指向在野黨候選人龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）將勝選，委內瑞拉的國家選舉委員會（National Electoral Council, CNE）仍表示，馬杜洛以51%的得票率贏得大選。

國家選舉委員會應是獨立機構，但反對派指稱，CNE猶如政府機關。

因美國選舉調查而馳名的艾迪生媒體研究機構（Edison Research）曾於一份出口民調預測，龔薩雷斯將囊括65%的選票，而馬杜洛則獲得31%。