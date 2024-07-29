普亭警告：美在德部署導彈或引發新冷戰危機

俄羅斯總統普亭警告，如果美國按計劃於2026年在德國部署新型遠程武器，俄羅斯將採取「鏡像措施」予以回應。德國方面認為，普亭提及的回應措施的中程導彈能夠打擊德國城市。

美國計劃在德國部署的武器包括可攜帶核彈頭的戰斧巡航導彈、SM-6防空導彈和新型超高音速導彈。

普亭在聖彼得堡海軍節上表示，這些導彈可在10分鐘內打擊俄羅斯目標，可能引發冷戰式危機。普亭強調，俄羅斯將重新生產中短程導彈，並考慮其部署地點。

美國計劃部署新武器

美國與德國在北約峰會上宣布這一計劃，旨在展示對歐洲防御的承諾。計劃中包括部署戰斧巡航導彈、SM-6防空導彈和仍在測試中的「暗鷹」超高音速導彈，後者比目前歐洲擁有的陸基系統具有更遠的射程。戰斧巡航導彈的射程超過2000公裡，與德國現有的金牛座巡航導彈一樣，它可以長距離向敵方區域低空飛行，摧毀包括指揮部、防空地堡和雷達設施等在內的重要目標。戰斧巡航導彈可以由艦船和潛艇搭載，而金牛座巡航導彈則只能由飛機發射。

目前，美國在德國和其他歐洲國家已有多處軍事基地。這些基地的存在旨在確保北約的快速反應能力，並加強對俄羅斯的威懾。新的導彈部署將進一步提升美軍在歐洲的防御能力。

美方希望通過這些部署，增強對俄羅斯的威懾力，並表明對北約盟友的支持。德國為該計劃進行了辯護，稱俄羅斯已經在位於波蘭、立陶宛兩個北約國家之間的俄羅斯飛地加裡寧格勒部署了伊斯坎德爾導彈，這些導彈可以攜帶核彈頭。

德國政府的回應

德國總理朔爾茨表示，停止烏克蘭戰爭是避免導彈部署的前提，但目前俄羅斯尚無此意願。朔爾茨強調，德國在面對當前的安全威脅時，必須採取必要的防御措施。

德國外長貝爾博克在接受採訪時表示，如果不部署美軍導彈，「就太過天真。」她指出，普亭治下的俄羅斯是當前對歐洲和平的最大安全威脅，需要加強威懾和防御。

同屬德國執政聯盟的社民黨聯邦議會黨團主席穆策尼奇(Rolf Mützenich)表達了對美軍導彈部署的擔憂。穆策尼奇指出，新型導彈的預警時間非常短，因此無意間引發軍事升級的風險非常大。這名長年呼籲全球裁軍的資深議員認為，即便不部署這些新型武器，北約同樣也能擁有全面、分階段的嚇阻能力。

俄羅斯的反應

普亭將美方的導彈部署計劃與1979年北約在西歐部署潘興II導彈的決定相比較。他重申，俄羅斯將重新生產核武器，並考慮其部署地點。普亭指出，俄羅斯將採取「鏡像措施」應對美方的計劃，以保障國家安全。上周，俄羅斯副外長裡亞布科夫（Sergei Ryabkov）表示，莫斯科不排除在回應美國行動時部署核導彈的可能性。

歷史背景

1987年，美蘇簽署《中導條約》，禁止部署中程和短程導彈。然而，2019年特朗普政府宣布退出該條約，指責俄羅斯違反協議。這一舉動導致美俄之間的軍備競賽重新抬頭。

俄羅斯在古巴的軍事存在也在增加。三艘俄羅斯軍艦近日停靠古巴哈瓦那港，進一步展示了俄方的軍事存在。美國對此回應，在古巴的關塔那摩基地部署了一艘攻擊型核潛艇。此舉顯示出美俄之間的緊張局勢不斷升級。

俄羅斯駐古巴大使館表示，此次訪問展示了俄古兩國人民之間的緊密關系。此前，俄羅斯核潛艇「喀山」號也曾停靠哈瓦那，目的皆在彰顯俄方在加勒比地區的軍事活動。

美國在古巴的關塔那摩基地也增加了軍事部署，以回應俄羅斯的行動。這一系列舉措顯示出美俄之間的緊張關系不斷升級。

（路透社、德新社、美聯社、法新社）

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