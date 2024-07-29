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灰的溫度非常高...日本玻璃大廠爆發事故 1死3化學性燒傷

中央社／ 東京29日綜合外電報導
日本玻璃大廠「日本板硝子公司」位於千葉縣的玻璃工廠今天發生事故，傳出有員工「被埋在灰下面」，其中1名傷者送醫後宣告不治。醫院示意圖／Ingimage
日本玻璃大廠「日本板硝子公司」位於千葉縣的玻璃工廠今天發生事故，傳出有員工「被埋在灰下面」，其中1名傷者送醫後宣告不治。醫院示意圖／Ingimage

日本玻璃大廠「日本板硝子公司」位於千葉縣的玻璃工廠今天發生事故，傳出有員工「被埋在灰下面」，其中1名傷者送醫後宣告不治。千葉縣市原警察署指出，灰的溫度非常高。

「千葉日報」報導，發生事故的工廠位於市原市姉崎海岸地區，生產住宅、大樓的窗戶玻璃。這間工廠的工作人員今天上午通報消防局稱「有人被埋在灰下方」。

市原市消防局表示，這起事故造成4人受傷送醫，其中1名50多歲男子送醫時失去意識，隨後宣告死亡，其他3名男性工作人員為化學性燒傷，送醫時均有意識。

日本板硝子公司說明，6名工作人員當時為了維修設備正在清理灰，因為不明原因導致有人被埋在灰下方，其中2人自行脫困，另外1人欲救出受困的1人時受傷。

日本板硝子公司表示，「很遺憾發生這種事故，目前正在確認傷者與事故資訊，將調查事發原因並防止類似事件再度發生。」

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