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孟加拉當局忽視最後通牒 學生號召恢復示威

中央社／ 達卡29日綜合外電報導
在孟加拉總理哈希納政府忽視學生要求當局釋放學生團體領袖，並為有人在這場致命動亂中喪生道歉等最後通牒後，學生們號召今天展開新一波街頭抗議。圖為孟加拉國達卡市首席治安法院法院外，被捕的嫌疑人親屬看著警車中的被捕者。歐新社
在孟加拉總理哈希納政府忽視學生要求當局釋放學生團體領袖，並為有人在這場致命動亂中喪生道歉等最後通牒後，學生們號召今天展開新一波街頭抗議。圖為孟加拉國達卡市首席治安法院法院外，被捕的嫌疑人親屬看著警車中的被捕者。歐新社

孟加拉總理哈希納政府忽視學生要求當局釋放學生團體領袖，並為有人在這場致命動亂中喪生道歉等最後通牒後，學生們號召今天展開新一波街頭抗議。

這波動盪始於民眾抗議搶手公職的錄用配額政治化，隨後擴大為總理哈希納（Sheikh Hasina）執政15年來最嚴重的動亂。根據法新社統計警方和醫院資料的結果，上週的暴力情事造成至少205人死亡。

孟加拉警方逮捕了數以千計的抗議者，而發起示威的學生團體「學生反歧視運動」（Students AgainstDiscrimination）也有至少6名領袖被捕。

法新社報導，學生反歧視運動協調員卡德（AbdulKader）透過聲明表示：「政府持續對我們的運動展現全然漠視的態度。」

卡德說道：「我們呼籲全國各地舉行抗議集會。我們請求所有孟加拉公民支持我們的要求，並加入我們的運動。」

學生反歧視運動領袖先前矢言，如果警方沒有在昨晚的最後期限前釋放他們的領袖，他們將結束為期一週的「休戰」，再次發起新示威活動。

這個學生團體還要求哈希納為示威期間發生的暴力情事公開道歉，將她麾下幾位部長革職，並重新開放全國各地在動亂最嚴重期間關閉的學校及大學。

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