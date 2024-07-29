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北韓洪災肆虐受困逾5000人 金正恩下令出動軍用直升機救援

中央社／ 首爾29日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。（路透）
北韓領導人金正恩。（路透）

北韓官媒今天報導，該國西北部地區因洪災受困的5000多名民眾已在領導人金正恩親自監督下，搭乘軍用直升機等交通工具，撤退至安全地帶。

法新社報導，據北韓中央通信社（KCNA），北韓領導人金正恩上週親自指揮一場軍事救援，並與飛行員一一握手。這場救援行動共出動10架直升機和海軍救生艇。

據報導，金正恩還責備官員對近期豪雨的防災準備和應對措施不足，儘管先前已下令強化災害應對措施。

近來北韓經歷了多場破紀錄暴雨。本月稍早，鄰近兩韓邊境的開城市（Kaesong City）單日累積降雨量達到前所未見的463毫米。南韓氣象廳（KMA）指出，這是北韓29年以來的最高紀錄。

面臨天災時，北韓的偏遠和赤貧地區往往更加脆弱。由於缺乏基礎建設，森林也遭到濫伐，因此容易發生洪災。

上週，平壤當局還召開一場危機處理會議，討論減低自然災害對農業衝擊的策略。

北韓 直升機 金正恩

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