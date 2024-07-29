快訊

奧運拳擊／奈及利亞選手藥檢沒過且未過磅 吳詩儀確定免戰晉8強

雨彈升級、雨區擴大！11縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

名廚江振誠記者會預告退休 全台最難訂餐廳RAW年底謝幕

俄烏戰爭爆發後 日本參議員二度訪問俄羅斯

中央社／ 東京29日綜合外電報導

日本無黨籍參議院議員鈴木宗男正在訪問仍在進犯烏克蘭俄羅斯。鈴木事務所的相關人士指出，他昨天抵達當地，計劃8月1日返回日本，期間預計會晤俄國外交部官員。

共同社報導，內閣官房長官林芳正今天就鈴木訪俄一事，表示「並未接獲聯絡」。他還說：「無論出於何種目的，始終呼籲國民不要前往俄羅斯。」

日本北海道文化放送（UHB）報導，自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，鈴木於2023年10月首度訪俄，這回再度前往俄國。

他此行已經訪問莫斯科，期間將與曾任駐日大使的俄國外交部官員、漁業廳（Federal Agency forFisheries）官員，以及俄羅斯國會上議院的政治人物會面，希望俄方開放讓日本民眾前往日本聲稱的「北方領土」掃墓（此區屬日本和俄羅斯有主權爭議的領土），以及讓日本漁民在附近海域採集昆布。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

籃球／B1戰鷹透過Line發邀約 曾祥鈞一度以為是詐騙

圖輯／中職 鈴木駿輔出戰鋼龍 5局樂天1：3落後味全

MLB／美聯打擊王史蒂文關盛讚大谷 坦言想代表日本出戰經典賽

Suzuki Jimny陣線再擴大 將推出貨卡、油電和純電車款！

相關新聞

巴黎奧運首周總成績出爐！這國總獎牌數居冠 日澳各摘4金最多

2024年巴黎奧運首周賽事甫於28日畫下句點，截至目前為止，總獎牌數冠軍是美國代表隊，也是目前唯一獎牌數超過2位數的國家...

以色列選手巴黎奧運收死亡威脅 法警方緊急調查盼避免「慕尼黑慘案」

2024年巴黎奧運如火如荼進行中，然而中東緊張局勢加劇各地反猶情緒，法國檢察官辦公室證實3名以色列奧運國手收到死亡威脅，...

委內瑞拉總統自稱勝選連任！選委會遲6小時公布 結果與出口民調有出入

路透報導，委內瑞拉於當地時間28日舉行總統大選，由政府控制的國家選舉委員會延遲6小時公布結果，於28日午夜宣布總統馬杜洛...

北韓洪災肆虐受困逾5000人 金正恩下令出動軍用直升機救援

北韓官媒今天報導，該國西北部地區因洪災受困的5000多名民眾已在領導人金正恩親自監督下，搭乘軍用直升機等交通工具，撤退至...

美日2+2會談 升級駐日美軍 加強與強與自衛隊合作

美國與日本28日在東京舉行外交和國防部長「二+二」會談，會後聯合聲明點名中國大陸尋求以損人利己的外交政策重塑國際秩序，並...

路透記者實測：中國出貨 付3600元買到300萬顆芬太尼原料

合成鴉片類藥物芬太尼(fentanyl)每年導致數以萬計的美國民眾喪命，是當今毒品戰爭的頭號打擊目標。路透記者花費一年調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。