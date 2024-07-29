俄烏戰爭爆發後 日本參議員二度訪問俄羅斯

日本無黨籍參議院議員鈴木宗男正在訪問仍在進犯烏克蘭的俄羅斯。鈴木事務所的相關人士指出，他昨天抵達當地，計劃8月1日返回日本，期間預計會晤俄國外交部官員。

共同社報導，內閣官房長官林芳正今天就鈴木訪俄一事，表示「並未接獲聯絡」。他還說：「無論出於何種目的，始終呼籲國民不要前往俄羅斯。」

日本北海道文化放送（UHB）報導，自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，鈴木於2023年10月首度訪俄，這回再度前往俄國。

他此行已經訪問莫斯科，期間將與曾任駐日大使的俄國外交部官員、漁業廳（Federal Agency forFisheries）官員，以及俄羅斯國會上議院的政治人物會面，希望俄方開放讓日本民眾前往日本聲稱的「北方領土」掃墓（此區屬日本和俄羅斯有主權爭議的領土），以及讓日本漁民在附近海域採集昆布。