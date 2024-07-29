委內瑞拉選委會：馬杜洛得票過半贏得第3個任期

委內瑞拉選舉委員會今天宣布，在開出8成選票後，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以51.2%得票率再次贏得連任，將是他第3個6年任期。

委內瑞拉在野陣營選前就批評這場大選因在野受到脅迫、有舞弊疑慮而蒙塵。

在選委會公布前，華盛頓郵報稍早曾引述獨立出口民調指出，在野黨候選人龔薩雷斯將以近兩倍的得票勝出。華郵預料在野陣營肯定會對選舉結果提出挑戰。

綜合法新社與路透社報導，在野黨候選人龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）在先前多項民調領先。但忠於政府的國家選舉委員會（National ElectoralCouncil）主席阿莫若索（Elvis Amoroso）告訴媒體，龔薩雷斯得票率為44.2%。

在選委會公布開票結果前，龔薩雷斯在當地時間28日深夜11時於社群平台X發文：「選舉結果無法掩蓋，這個國家和平地選擇改變。」

在野黨領袖馬查多（Maria Corina Machado）再次呼籲軍方維護選舉結果。她稍早在X平台寫道：「給軍方的訊息：委內瑞拉人民已發聲，他們不要馬杜洛…是時候站在歷史正確一邊了，各位有這個機會，就是現在。」

委內瑞拉軍方向來支持61歲的馬杜洛，目前沒有公開跡象顯示武裝部隊高層會與政府切割。