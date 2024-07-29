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委內瑞拉總統自稱勝選連任！選委會遲6小時公布 結果與出口民調有出入

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
委內瑞拉選舉委員28日午夜宣布，總統馬杜洛（如圖）得票率51%，贏得第3個6年任期。路透
委內瑞拉選舉委員28日午夜宣布，總統馬杜洛（如圖）得票率51%，贏得第3個6年任期。路透

路透報導，委內瑞拉於當地時間28日舉行總統大選，由政府控制的國家選舉委員會延遲6小時公布結果，於28日午夜宣布總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以51%得票率，贏得第3個6年任期，儘管本次大選結果與多家出口民調統計背道而馳。

國家選舉委員會宣布，61歲馬杜洛取得51.21%得票率勝選連任，超過對手龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）的44.2%。委員會補充，統計約8成選票後，馬杜洛獲得超過500萬張選票，而龔薩雷斯則為440萬張。

衛報指出，委內瑞拉本次選舉延遲6小時公布結果，已引發不少南美洲國家關切。路透也提到，龔薩雷斯稍早曾表示「有理由相信會慶祝勝選」，並且呼籲選民監督計票。

馬杜洛在選舉結果揭曉後，在總統府前對支持群眾說，他的連任代表和平及穩定勝出，他重申委國的選舉系統透明。馬杜洛還說，他29日將簽署一項舉辦「全國對話」的命令。

美國國務卿布林肯說，美國非常關切委內瑞拉宣布的選舉結果「未反映委國民眾的意願或其選票」。

委內瑞拉 馬杜洛

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