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美國矽谷國際發明展 台灣奪6金5銀3銅

中央社／ 舊金山28日專電

美國矽谷國際發明展停辦3年後今年復辦，規模相較疫情前縮小，但仍為全球廠商展示各項發明和接觸外國市場的重要平台，台灣代表團共獲得6金5銀3銅，每2件作品就有1件拿牌，得獎率耀眼。

美國矽谷國際發明展前身為美國匹茲堡國際發明展，2018年首次移地科技重鎮矽谷舉辦，2020至2023年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦。根據官網，今年吸引35個國家的500項發明參展，今天舉辦官方頒獎典禮。

頒獎典禮上，許多亞洲國家參展商領獎時特別帶著國旗合照，凸顯這場國際盛會為各國對外展現發明實力的重要舞台。台灣有30件作品參展，共拿下6金5銀3銅，得獎率近50%。

台灣發明協會理事長張家菊受訪表示，今年台灣代表團整體參展數量僅有30件，不若以往來得多，此次能拿下6面金牌已經不容易，相信若有更多廠商參加，獲獎數量將會更多。她也提到，今年學術單位的作品無法參加十分可惜。

張家菊說，這項發明展對國內廠商來說是個重要的平台，企業利用此機會現場交流，容易增加覓得代理商和經銷商的機會。台灣代表團產品在現場的詢問度很高，好比一款個人能量杯，就有一家韓國公司前往攤位詢問超過半小時。

除金、銀、銅牌外，台灣代表團有3件作品被選為特別獎，包括躍萊的平衡霜、紅崴科技的活力貼布、金和態的新料冷拌冷鋪混凝土。新料冷拌冷鋪混凝土能減少路面維護次數和能源消耗，進一步為2050淨零碳排目標取得貢獻。

駐舊金山辦事處副處長朱永昌今天擔任典禮頒獎人之一。他表示，矽谷是美國產業重要門戶，是個重要的市場入口，台灣廠商來這裡參展不僅能夠跟國際廠商切磋，也能加深跟國際市場的連結。

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