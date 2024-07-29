以色列及真主黨即將開戰？多家航空取消或暫停往貝魯特航班

日本鼓勵65歲以上高齡駕駛「自願繳回駕照」自2019年達60萬張高峰後，連續4年減少。疲軟原因與公共交通慢性虧損、人力不足而裁減有關，日本警察和地方政府認知到必須關照到老人的移動權，不是一昧要他們別再開車，開始想方設法，提升老人駕駛安全。

2024-07-29 11:30