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各自解讀？菲律賓指中國曲解南海協議

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圖／德國之聲
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菲律賓外交部週日（7月28日）發聲明，指責中國「曲解」了雙邊早前針對南海擱淺軍艦補給行動達成的臨時安排。

週六（27日），菲律賓外交部發言人達薩（Teresita Daza）表示，菲律賓當天的補給任務順利完成，指中國海警船在此期間與菲方船隻保持了「合理距離」。

中國外交部發言人則稱，「運補是中方提前得到告知的情況下進行的。經中方現場確認，運送的僅為人道主義生活物資，中方予以放行」。

不過，達薩週日反駁，中國「曲解」這場補給任務「令人遺憾」，並稱中方發言人「未認知兩國如何管控分歧，以避免誤判和誤解，反而選擇扭曲菲律賓和中國之間已達成的協議」。

達薩也補充：「菲律賓和中國之間的協議是出於善意達成，且明確同意不會損害國家立場……對於已達成的協議和執行方式，持續提出錯誤的概念並沒有幫助。」

菲律賓南海特遣部隊週日在另一份聲明中表示，馬尼拉的補給任務「並未尋求中國許可」，且「中國海警也沒有登臨檢查」。

對此，中國駐菲大使館未立即回應。

中國和菲律賓之間在本月21日就擱淺在南海爭議水域阿雲津礁（中方稱仁愛礁、國際通稱第二托馬斯淺灘）的「馬德拉山號」軍艦，日常補給及輪換任務達成「臨時安排」。相關細節未公開，雙方僅表示該協議旨在緩解中菲近期在南海的緊張局勢。

上週六，菲律賓成功向「馬德拉山號」軍艦運送補給物資，並輪換了駐守人員。當時菲律賓外交部強調，該場補給任務沒有發生異常情況，且補給任務是在菲律賓專屬經濟區內進行。

一位不具名的菲律賓官員向美聯社表示，中菲海警隊27日曾有溝通協調，雙方船隻並未像以往那樣隔空叫陣、要求對方離開，中方船隻也沒有像過去那樣跟蹤、阻撓菲方船隻。

菲方官員還提及，此次達成的協議是由中菲兩國外交官在馬尼拉的一系列會談後達成，欲就爭議水域達成雙方均可接受的臨時性安排，並不意味著「任何一方認可對方的領土主張」。

中國及菲律賓近幾個月以來，多次在南海爭議水域爆發衝突。今年6月還有一名菲律賓海軍士兵在衝突期間失去了一根手指。

中國海警當時指責菲律賓補給船「無視中方多次嚴正警告」，「以不專業方式」故意接近中方船隻，導致發生擦碰，「責任全在菲方」；菲律賓軍方則駁斥，「不會接受中國海警的欺騙性和誤導性說法」。

（路透社、美聯社）

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