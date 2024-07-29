土耳其估國內400萬隻流浪狗 國會為立法管控激辯
土耳其推動一項打擊國內數百萬隻流浪狗的法案，國會今天為此展開激烈辯論，反對者說，這項法案可能導致許多動物被安樂死。
法新社報導，土耳其政府估計國內有400萬隻流浪狗，一旦完成立法，可能撲殺染病或有「不良行為」的犬隻，國會接下來數日將針對這項法案展開辯論。
此外，遺棄狗的最高罰款也可能增加30倍，達到6萬土耳其里拉（約新台幣5萬9000元）。
土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在辯論前表示，土耳其面臨「其他文明國家沒有」的問題，而且「呈指數成長」。愈來愈多狂犬病病例尤令政府憂心。
然而當局否認想讓大批動物安樂死。艾爾段說，人民想要的是「安全的街道」。
動物權利組織呼籲實施大規模絕育，在野黨也矢言反對這項法案。
在伊斯坦堡等大城握有執政權的最大反對黨「共和人民黨」（Republican People's Party）表示，這些地方的市長不會實施這項法律。
但土耳其政府曾表示，拒絕執行這項法律的市長可能會遭到監禁。當局還禁止訪客進入國會，因為最近數週出現示威，甚至在國會內部也有。
這場有關流浪狗的辯論，重新引發關於1910年鄂圖曼帝國時期一項措施的討論，當時伊斯坦堡圍捕了數萬隻流浪狗，並送到馬爾馬拉海（Marmara Sea）一座荒島，結果這些狗互相殘殺，最後大多數餓死。
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