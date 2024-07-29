快訊

令人困惑的比賽裁決：球迷亂入凸顯巴黎奧運足球賽組織問

越界捕魚？宜蘭蘇澳籍延繩釣漁船遭日查扣 8名船員被捕

微軟大當機慘痛教訓 業界學到昂貴的兩堂課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以色列選手巴黎奧運收死亡威脅 法警方緊急調查盼避免「慕尼黑慘案」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
法國檢察官辦公室證實，3名以色列選手在巴黎奧運收到死亡威脅。圖為以色列代表團在26日巴黎奧運開幕式進場畫面。法新社
法國檢察官辦公室證實，3名以色列選手在巴黎奧運收到死亡威脅。圖為以色列代表團在26日巴黎奧運開幕式進場畫面。法新社

2024年巴黎奧運如火如荼進行中，然而中東緊張局勢加劇各地反猶情緒，法國檢察官辦公室證實3名以色列奧運國手收到死亡威脅，目前警方已經展開調查，希望避免1972年「慕尼黑慘案」重演。

衛報報導，法國內政部長達赫馬尼（Gérald Darmanin）說明以色列選手受到死亡威脅，並表示國家反網路仇恨機構將著手偵辦。

以色列外交部長上周已示警法國外交部，稱奧運期間有由伊朗策畫、針對以色列選手和遊客的潛在攻擊；以色列網路安全部門25日也指出「伊朗駭客正透過社群媒體發布以色列代表團成員資料，並傳送威脅訊息」。對此，法國檢察官辦公室聲明，「反網路犯罪官員已著手調查社群上有關以色列運動員個資外洩情況，並尋求將其刪除」。

消息指出，參加奧運的以色列運動員均由菁英戰術部隊護送往返比賽，並在奧運期間接受24小時全天候保護，由以色列國家安全局（Shin Bet）支援，目的是避免1972年的「慕尼黑慘案」重演。

1972年慕尼黑奧運期間，巴勒斯坦激進派反抗組織「黑色九月」成員襲擊以色列代表團，營救過程中警察出現嚴重失誤，導致該代表團11人全部身亡。

以色列 巴黎奧運 法國

延伸閱讀

以色列遭大轟炸 與真主黨開戰一觸即發

女神卡卡攜學霸男友欣賞奧運賽 巧遇法國總理脫口介紹「我的未婚夫」

巴黎奧運／荷蘭沙排選手曾性侵未成年 奧運首戰遭觀眾噓爆

巴黎奧運／香港奧運金牌得主可獲2400萬元 高居全球之冠

相關新聞

美日2+2會談 促和平解決台海問題

美國與日本廿八日在東京舉行外交和國防部長「二加二」會談，會後聯合聲明點名中國大陸尋求以損人利己的外交政策重塑國際秩序，並...

以色列選手巴黎奧運收死亡威脅 法警方緊急調查盼避免「慕尼黑慘案」

2024年巴黎奧運如火如荼進行中，然而中東緊張局勢加劇各地反猶情緒，法國檢察官辦公室證實3名以色列奧運國手收到死亡威脅，...

以色列及真主黨即將開戰？多家航空取消或暫停往貝魯特航班

路透報導，多家航空公司憂心以色列即將反擊黎巴嫩武裝團體真主黨，緊急取消與推遲部分前往黎巴嫩首都貝魯特航班。

要老人不開車太難 日本警察出招讓危險駕駛自覺慚愧

日本鼓勵65歲以上高齡駕駛「自願繳回駕照」自2019年達60萬張高峰後，連續4年減少。疲軟原因與公共交通慢性虧損、人力不足而裁減有關，日本警察和地方政府認知到必須關照到老人的移動權，不是一昧要他們別再開車，開始想方設法，提升老人駕駛安全。

普亭：若美在歐洲部署飛彈 俄將重啟中程核武生產

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天揚言，若美國證實有意在德國或歐洲其他地方部署飛彈，俄羅斯將重新開始生產...

梅洛尼北京演說循歐盟立場 強調「市場公平性」

義大利總理梅洛尼上任後首次造訪中國，今天在義中商業論壇演說，多次強調「尊重市場公平性」、「遵守國際規則」的重要，盼解決對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。