澳洲成立海纜中心 削弱中國對南太平洋影響力

澳洲與美國正投資太平洋地區的海底電纜建設，削弱中國在當地區域影響力。澳洲外交部長黃英賢訪問東京出席「四方安全對話」（Quad）期間，今天進一步宣布成立「電纜連結及彈性中心」，以促進南太國家間的通訊連接。

黃英賢在聲明中指出，澳洲正在啟動一個「電纜連結及彈性中心」（Cable Connectivity and ResilienceCentre），並計劃在未來4年內為這個中心投資1800萬澳元（約新台幣3.87億元）。

黃英賢強調，這個中心是澳、美、印、日四方在區域內合作的重要展現，旨在應對印太地區最急迫的挑戰。

在宣布建立這個中心之前，美國和澳洲於2023年10月承諾共同出資，為太平洋地區的海底網路電纜計畫提供資金，並與谷歌（Google）、夏威基．努伊（Hawaiki Nui）公司和太平洋島國合作。

今年4月，美國也宣布台灣和日本將參與這項計畫，協助友邦吐瓦魯建設海底網路電纜。

此外，今年4月，Google母公司Alphabet宣布投資10億美元（約新台幣323億元）打造兩條新海底電纜，Proa和Taihei。Proa海底電纜將連結美國、日本、北馬里亞納群島（CNMI）和關島；Taihei海底電纜則連結美國、日本和夏威夷。

美國和澳洲等國對新鋪設的國際通訊海底電纜計畫多將繞過中國，直接連結東南亞。外媒形容此舉意味著美中「海底冷戰」的啟動。