美日2+2會談 促和平解決台海問題

美國與日本廿八日在東京舉行外交和國防部長「二加二」會談，會後聯合聲明點名中國大陸尋求以損人利己的外交政策重塑國際秩序，並重申維持台海和平穩定重要性，敦促和平解決兩岸問題。駐日美軍則將新設隸屬印太司令部司令的「聯軍司令部」，和預定今年度設立的日本自衛隊「統合作戰司令部」對接。

美國國務卿布林肯、防長奧斯丁與日本外務大臣上川陽子、防衛大臣木原稔廿八日會談。會後聲明重申美日反對中國在南海非法的海洋聲索、填海造陸的軍事化，及威脅和挑釁活動，包括在海空遭遇時的不安全動作、擾亂其他國家開採離岸資源的作為，及危險地利用海警局及海上民兵船隻。

日本和美國重申維護台海和平穩定重要性，並稱台灣政權交接「不應被用作挑釁行動的藉口」，暗指賴清德總統五月就職後共軍在台灣周邊大規模軍演。

聲明提到，美日同盟及國際社會嚴重擔憂北京以鄰為壑的外交政策，一致認為這構成印太及跨區域最大戰略挑戰。美日強烈反對中方在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）等東海區域，加強用武力及脅迫片面改變現狀的嘗試，並升高對日本南西諸島的行動。對此，美日再度確認美日安保條約適用釣魚台列嶼。

該聲明並載明，為強化美日嚇阻和應變能力，提升指揮與管制能力，目前五點四萬名兵力的駐日美軍將整編為聯軍司令部，其司令將由三星將領出任。和其對接的統合作戰司令部位於東京千代田區，編制二四○人。美日兩個新司令部成立後，可避免現行駐日美軍必須先向約六五○○公里遠的夏威夷印太司令部回報的不便情況。

美日也將合作研製國防裝備，尋求共同生產愛國者三型地對空攔截飛彈等軍備。美日也將就美國動用「核保護傘」在內軍力保衛日本的延伸性嚇阻，加強合作。

該聲明亦對俄羅斯和大陸的戰略軍事合作及中方對俄國國防工業的支持表達憂慮。美日還擔憂大陸快速擴充核武庫，並強烈譴責俄國和北韓深化合作。

此外，在二加二會談前，奧斯丁、木原和南韓防長申源湜先舉行美日韓三方防長會談，這是南韓防長暌違十五年訪日。三人會中簽署美日韓安全合作架構協議，將輪流舉辦防長會議，並加強情報共享和合作軍演，是三國第一個安全合作政策指引文件，旨在維護朝鮮半島及印太和平穩定。但該協議屬合作備忘錄形式，並無拘束力。