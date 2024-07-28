嚴詞批評大陸、俄羅斯 美日「2+2會談」宣布改組駐日美軍司令部

美國與日本今天舉行外交、國防部長2+2會談，目的是在日益動盪的東亞地區，加強本已緊密的防禦合作。美、日會後發表聯合聲明嚴詞批評中國與俄羅斯，並宣布改組駐日美軍司令部。

法新社報導，這份聯合聲明表示，中國的「外交政策尋求以損人利己之道來重塑國際秩序」。

聲明並「重申強烈反對中華人民共和國在南海的非法（主權）聲索、在島礁上填海造地並加以軍事化，以及從事威脅挑釁的活動」。

聲明列舉中國「在區域內破壞穩定的行徑，包括在海空危險相遇、致力擾亂他國開採海上資源、以危險方式運用海警及海上民兵船艇等」。

聲明也對中國「持續並迅速擴張核武庫」表達憂心，並稱中方這類行動「意圖不透明」，而且「儘管已有公開的證據，中華人民共和國仍拒絕承認」。

聲明還強調關切「俄羅斯與中華人民共和國之間日益擴大且具挑釁意味的軍事合作，包括在日本周邊聯合軍事行動和操演」，也關切「中華人民共和國支持俄羅斯的國防工業基礎」。

聲明同時「強烈譴責俄羅斯與北韓深化合作，例如俄國直接違反聯合國安全理事會決議，向北韓採購彈道飛彈和其他物資，用於攻擊烏克蘭」。

路透社報導，在日、美兩國把中國稱為區域內「最大戰略挑戰」之際，美國今天宣布，將改組駐日美軍司令部，以深化與盟邦日本部隊的協作。

根據美日2+2會談後的聲明，新的「統合軍司令部」將促成與日本自衛隊深化協同作戰能力，而且將與日本明年3月底前成立「統合作戰司令部」來統一指揮陸海空自衛隊的計畫並行。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在會談開始前告訴記者，升級駐日美軍司令部是「美日同盟史上最重大的進展之一」。

美日兩國將採取包括上述變革在內的幾項措施，來因應「持續變化的安全環境」，同時點出超級強權中國構成的多項威脅。

奧斯汀說：「我們持續看到中華人民共和國從事脅迫行徑，並試圖改變東海、南海、台灣周邊、整個區域的現狀。」

日本提供基地給美國在亞洲投射軍力，日本境內除有5萬4000名美軍駐守，還有數以百計的美國軍機以及美國在海外唯一的前沿部署航艦打擊群。