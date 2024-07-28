快訊

奧運射箭／女子團體8強賽不敵南韓 中華隊奪牌機會消失

藍立委質疑公視「拆樑行動」 基市府、公民團體也發聲

空勤搜救找到了！成大考古所教授上山研究失聯4天 4人無下山意願

大陸稱依臨時安排放行運補船 菲律賓批「曲解」協議

中央社／ 馬尼拉28日綜合外電報導
菲律賓昨天完成對仁愛暗沙擱淺船艦的運補任務後，中國宣稱這次運補是根據與菲方達成的「臨時性安排」，經中方現場確認放行。菲國外交部今天指責中國「曲解」兩國的協議。圖為登陸艦馬德雷山號停泊在南海有爭議的仁愛暗沙。路透社資料照
菲律賓昨天完成對仁愛暗沙擱淺船艦的運補任務後，中國宣稱這次運補是根據與菲方達成的「臨時性安排」，經中方現場確認放行。菲國外交部今天指責中國「曲解」兩國的協議。圖為登陸艦馬德雷山號停泊在南海有爭議的仁愛暗沙。路透社資料照

菲律賓昨天完成對仁愛暗沙擱淺船艦的運補任務後，中國宣稱這次運補是根據與菲方達成的「臨時性安排」，經中方現場確認放行。菲國外交部今天指責中國「曲解」兩國的協議。

路透社報導，由於多次在南海爭議性的仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）發生衝突，菲中兩國本月針對向駐紮於登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）的軍人執行補給任務，達成「臨時性安排」。

馬尼拉當局1999年蓄意將馬德雷山號擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，藉以聲索海上主權。

菲律賓外交部發言人達沙（Teresita Daza）昨天表示，在中國海警船維持「合理距離」的情況下，當天的運補任務順利完成。

然而，中國外交部發言人表示，此次運補是在中方提前被告知的情況下進行，經中方「現場確認」後「予以放行」。

達沙今天對此表示，中國「曲解」這次補給任務「令人遺憾」。她透過聲明表示：「該名發言人未認可兩國如何處理分歧，以避免誤判和誤解，反而選擇歪曲菲律賓與中國之間已達成的協議。」

達沙指出：「菲律賓和中國之間的協議是出於善意達成，雙方明確約定不會損害國家立場。」她還說：「對已達成的協議和執行方式不斷提出錯誤的概念並無益處。」

菲律賓南海工作小組今天透過另一份聲明表示，對於士兵的運補行動，馬尼拉當局未尋求中國允許，「也沒有讓中國海警登船檢查」。

南海 外交部 菲律賓 馬尼拉

延伸閱讀

颱風凱米襲台致9船遇險 海保署展開抽油作業

中菲達成仁愛礁「臨時安排」 王毅說重話：別出爾反爾

美國防部否認抹黑科興 稱反擊中國假訊息、惡意攻擊

貨輪擱淺台南黃金海岸 抽油防汙染海域

相關新聞

美中外長會談離不開台灣議題！布林肯關切北京挑釁、強調維持兩岸和平

美國國務卿布林肯與中國大陸外交部長王毅27日在寮國永珍東協外長會議進行會晤，期間布林肯重申華府關切北京近來對台灣的「挑釁...

至少施壓6國議員！美聯社曝北京「發送信件內容」 阻止赴台參加IPAC峰會

美聯社報導，至少六個國家的國會議員表示，中國大陸外交官向他們施壓，要他們不要參加30日在台北舉行的「對中政策跨國議會聯盟...

美國務卿訪日 出席2+2安全會談與四方會談

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天抵達日本，面對日益獨斷的中國，這是他鞏固盟友的亞太行其中一站

奧運表演仿《最後的晚餐》惹怒信徒 美電信巨頭全面撤廣告贊助

福斯新聞網（Fox News）報導，2024年巴黎奧運開幕式於當地時間26日晚間在塞納河登場，典禮中一段演出有多名變裝皇...

不顧沖繩民眾反對 日美年度實兵演習登場

僅管日本沖繩民眾反對，陸上自衛隊與駐日美軍陸戰隊今天起到8月7日止如期在九州及沖繩縣自衛隊及美軍施設等地，展開年度「堅定...

日美韓防長會談 簽署制度化安保合作備忘錄

日本、美國及南韓3國國防部長，今天在日本東京舉行三方會談，並簽署3國在情報共享與聯合訓練等安全保障層面合作制度化的備忘錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。