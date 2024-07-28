大陸稱依臨時安排放行運補船 菲律賓批「曲解」協議

菲律賓昨天完成對仁愛暗沙擱淺船艦的運補任務後，中國宣稱這次運補是根據與菲方達成的「臨時性安排」，經中方現場確認放行。菲國外交部今天指責中國「曲解」兩國的協議。

路透社報導，由於多次在南海爭議性的仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）發生衝突，菲中兩國本月針對向駐紮於登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）的軍人執行補給任務，達成「臨時性安排」。

馬尼拉當局1999年蓄意將馬德雷山號擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，藉以聲索海上主權。

菲律賓外交部發言人達沙（Teresita Daza）昨天表示，在中國海警船維持「合理距離」的情況下，當天的運補任務順利完成。

然而，中國外交部發言人表示，此次運補是在中方提前被告知的情況下進行，經中方「現場確認」後「予以放行」。

達沙今天對此表示，中國「曲解」這次補給任務「令人遺憾」。她透過聲明表示：「該名發言人未認可兩國如何處理分歧，以避免誤判和誤解，反而選擇歪曲菲律賓與中國之間已達成的協議。」

達沙指出：「菲律賓和中國之間的協議是出於善意達成，雙方明確約定不會損害國家立場。」她還說：「對已達成的協議和執行方式不斷提出錯誤的概念並無益處。」

菲律賓南海工作小組今天透過另一份聲明表示，對於士兵的運補行動，馬尼拉當局未尋求中國允許，「也沒有讓中國海警登船檢查」。