加強軍事上合作！美、日「2+2」安全會談 駐日美軍指揮結構升級

2024年7月27日，美國國務卿安東尼·布林肯和國防部長勞埃德·奧斯汀在東京與日本外相上川陽子和防衛相木原稔舉行「2+2」安全會談，宣布將加強美日軍事合作。

奧斯汀在社交媒體平台X上表示，「很高興來到日本參加2024年美日2+2會議。我們的聯盟是印太地區和平與安全的基石，比以往任何時候都更強大」。他指出，官員們計劃以前所未有的努力，讓美日指揮和控制結構，包括駐日美軍的指揮體系實現現代化。

防務升級計劃

雙方確認將設立新的美軍指揮中心，並在日本增加美國授權的導彈生產。日本計劃在明年三月為其武裝部隊設立新的聯合指揮中心，美方宣布將在日本設立類似的結構。

奧斯汀稱，「這將是我們聯盟歷史上最重要的發展之一」。一名美軍官員向法新社表示，該中心將由一名三星指揮官領導。

目前，美國在日本駐有超過5萬名士兵，但這些士兵目前由位於美國夏威夷的印太司令部指揮。雖然美國在東京設有指揮官，但該職位主要負責管理美軍基地。現在，美國計劃部署更高級別的軍官，以簡化和改善與亞洲最親密盟友的合作。

美日抨擊中國和俄羅斯

四名代表抨擊了北京在南海的「破壞穩定行動」，並譴責了俄羅斯與中國和朝鮮日益緊密的軍事合作。奧斯汀在講話中表示，中國在東海、南海、台灣周邊及整個地區「採取脅迫行為，試圖改變現狀」。他還指出，朝鮮的核計劃及其與俄羅斯的深入合作「威脅到區域和全球安全」。

美日代表還指責中國的破壞穩定行動，如「海上和空中不安全的遭遇，破壞其他國家海上資源開發的努力，以及危險使用海警和海上民兵船只」。盟國還對北京「持續且迅速擴展其核武庫」表示擔憂，稱中國沒有任何透明度。盡管有公開證據，但中方仍拒絕承認其核武發展意圖。

日本擺脫和平主義立場

鑑於中國和朝鮮構成的威脅日益增加，日本近年來逐漸擺脫其和平主義立場，加強了防御能力，以獲得反擊能力。會議期間，美方重申了華盛頓對延伸威懾的承諾，包括美國提供的核保護傘。

此外，日本也加強了與其他印太地區國家的合作，包括南韓和菲律賓。今年早些時候，美國與東京和馬尼拉舉行了三邊會議，並簽署了一份增加與南韓合作的備忘錄。

（法新社、美聯社）

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