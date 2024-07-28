至少施壓6國議員！美聯社曝北京「發送信件內容」 阻止赴台參加IPAC峰會

美聯社報導，至少六個國家的國會議員表示，中國大陸外交官向他們施壓，要他們不要參加30日在台北舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會。

這場峰會將有來自25個國家約50名各國國會和歐洲議會議員參加，是歷來最大規模的議員訪台團。根據規畫，峰會將決議IPAC成員在各自國家國會和歐洲議會需分別採取和協調執行哪些對中具體行動。

來自玻利維亞、哥倫比亞、斯洛伐克、北馬其頓、波士尼亞和另一個不願透露國名的亞洲國家政治人物告訴美聯社，他們接到要求會面的簡訊、來電和緊急請求，時間都和他們前往IPAC峰會的計畫衝突。

美聯社報導，IPAC創辦人兼主任裴倫德（Luke de Pulford）表示，過去幾天來自大陸官員的施壓前所未見。以往大陸外交官只會在會議結束後才聯絡這些議員，但今年似乎有協調行動，試圖阻止這些參加者出席。

美聯社訪問了三名國會議員，並檢視大陸外交官發送的簡訊和電郵，內容是詢問是否他們是否參加IPAC峰會。

北馬其頓議員米洛紹斯基（Antonio Miloshoski）接到的訊息寫道：「我姓吳，來自中國大使館，我們聽說您收到IPAC邀請函，您會參加下周在台灣舉行的研討會嗎？」

某些狀況下，議員們接到的是模糊的詢問。但有些議員接到的訊息更具威脅性，一名議員告訴美聯社，大陸外交官直接發送訊息給其所屬政黨黨魁，要求她不要參加峰會。波士尼亞議員薩內拉．克拉里（Sanela Klarić）表示：「他們聯絡我所屬的政黨黨魁，要求他阻止我前往台灣。他向我展示了他們發送的訊息。他說，『我會建議你不要去，但我不能阻止你，這件事你必須自己做決定』。」

中國大陸常威脅要對支持台灣的政治人物和國家進行報復，由於來自大陸的外交壓力，台灣和大多數國家只能維持非正式關係。克拉里表示，這種施壓令她非常不快，但也堅定她決定赴台的決心。

裴倫德說，被施壓的議員似乎都來自比較小的國家，這可能是因為中方認為「這樣做就不會被發現」，但這只會讓議員們參加的決心更堅定。

大陸外交部沒有立即回應置評請求。