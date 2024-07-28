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日本觀光直升機墜毀福岡農田 機上2人喪生…機場辦公室：4點後與塔台失聯

聯合報／ 編譯茅毅
日本九州福岡縣1景，僅為示意，與新聞無關。美聯社
日本九州福岡縣1景，僅為示意，與新聞無關。美聯社

日媒報導，日本九州福岡縣消防當局28日表示，當天下午4點15分據報，該縣南部的柳川市昭南町有1架直升機墜毀。

當局派員趕到事故現場後，確認機上兩人已無生命跡象，其中1人是駕駛員，正著手調查肇因，以及有無造成其他生命財產損失。

據報導，事故直升機預定從九州大分縣飛往九州佐賀縣佐賀市的佐賀機場，途中發生墜機

【中央社東京28日綜合外電報導】

日本消防單位表示，今天下午4時15分左右，福岡縣柳川市有人通報直升機墜毀冒煙。這架直升機上搭載2人，當場已被確認不幸罹難。

日本放送協會（NHK）報導，直升機墜毀地點位於柳川市昭南町靠近沖端川的一處農田。目前尚未接獲有其他人受到直升機墜毀波及受傷。

佐賀機場辦公室表示，墜毀的是SGC佐賀航空公司營運的觀光飛行直升機，在下午4時過後與塔台失聯。失事的直升機事發前正從大分縣日田市飛往佐賀機場。

位於佐賀市的SGC佐賀航空表示，失事直升機上搭載48歲男性駕駛和70歲男性維修技師，兩人都是公司員工。

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