馬杜洛血洗警告下 委內瑞拉舉行總統大選
委內瑞拉今天舉行總統大選，由選民抉擇是讓現任總統馬杜洛繼續執政，還是改推反對派候選人龔薩雷斯上台。馬杜洛曾揚言，若敗選，可能有一場「血洗」行動。
法新社報導，民調顯示，馬杜洛（Nicolas Maduro）有可能敗選。
進一步推升外界疑慮的，還包括加拉加斯（Caracas）當局於最後一刻阻撓數名國際觀察員入境。受阻入境的包括委內瑞拉4位前總統，他們搭乘的飛機26日滯留在巴拿馬機場。
61歲馬杜洛遭控升高威權主義氣氛，不僅關押異議人士，還騷擾反對派。
馬杜洛在今天的大選尋求贏得第3個6年任期。委國曾經為富裕的石油國家，國內生產毛額（GDP）卻在10年內縮水了80%，境內3000多萬公民有700萬人被迫遠走他鄉。
根據多份獨立民調，馬杜洛的支持率遠遠落後挑戰者龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia），但馬杜洛可以仰賴以下三點：效忠於他的軍方領導層、有利於他的選舉制度，以及完善政治庇護體制下的各大國家機構。
前幾天，馬杜洛曾表示，這次選舉結果將決定國家究竟是進入「和平或戰爭」時期。
他在造勢大會上說：「如果大家不希望委內瑞拉陷入法西斯分子所製造的血洗、自相殘殺內戰局面，那麼讓我們保證替人民取得最大的成功、最大的選舉勝利。」
這些言論引起巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula daSilva）等外國領袖的譴責，魯拉說：「馬杜洛必須學會一件事：贏了就留下來，輸了就得走。」
但分析人士告訴法新社說，馬杜洛不太可能承認敗選，特別是他的政府在國際刑事法院（InternationalCriminal Court）正在進行的侵犯人權調查中，並未獲得豁免的保證。
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