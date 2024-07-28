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不顧沖繩民眾反對 日美年度實兵演習登場

中央社／ 東京28日綜合外電報導
沖繩縣宜野灣市的普天間駐日美軍陸戰隊基地。美聯社
沖繩縣宜野灣市的普天間駐日美軍陸戰隊基地。美聯社

僅管日本沖繩民眾反對，陸上自衛隊與駐日美軍陸戰隊今天起到8月7日止如期在九州及沖繩縣自衛隊及美軍施設等地，展開年度「堅定之龍」（Resolute Dragon）實兵演習。

日本共同社報導，陸上自衛隊動員負責九州與沖繩防衛警備任務的西部方面隊等約5700人，美軍投入包括駐沖繩陸戰隊在內共約3200人參與，這是日本與美軍陸戰隊在日本境內舉辦的最大規模訓練。

日美基於包括電磁波的陸上自衛隊跨域作戰，及美軍陸戰隊在離島投入小規模部隊的「遠征前進基地作戰」（Expeditionary Advanced Base Operations,EABO），來確認日美間合作。

這次預計投入10架陸上自衛隊與美軍陸戰隊的魚鷹運輸機（V-22 Osprey）參與訓練。

琉球放送（RBC）報導，在日美聯合訓練登場前夕，昨天有市民團體聚集沖繩縣宇流麻市舉行抗議活動，要求停止日美聯合訓練。

今天登場的日美聯合訓練著眼日本離島防衛，在九州地方及沖繩縣各地舉行，連今年3月剛成軍、位於宇流麻市勝連分屯地的陸基反艦飛彈部隊，也首度參與訓練。

沖繩縣議員照屋大河昨天說，「這場聯合訓練會破壞我們平靜的日常生活，及安全安心的教育環境，絕對無法容許，我們要求停止這項訓練」。

沖繩電視台報導，昨天這場抗議活動在勝連分屯地前舉行，有參加民眾表示，「絕對不能再發生戰爭，而日美聯合訓練將成為戰爭開端，所以我們一定要阻止」。

抗議團體將決議文送交給出面接受陳情的陸上自衛隊承辦人，決議文內容包括停止聯合訓練及撤走勝連分屯地等。

沖繩 美軍 自衛隊

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