俄羅斯海軍艦艇抵古巴 將停留3天

一艘俄羅斯海軍船艦今天抵達古巴，將在這裡停留3天。6週前，莫斯科才派遣一艘潛艦和其他海軍艦艇訪問這個共產主義國家。

法新社報導，斯莫爾尼號（Smolny）訓練艦停泊哈瓦那港之前，古巴砲兵鳴放禮砲歡迎，居民和遊客聚集圍觀。

俄羅斯駐古巴大使館表示，這艘船與另外兩艘船是「波羅的海艦隊一部分，正在這個古巴首都進行友好訪問」。

大使館在社群網站X寫道：「這是我們兩國人民關係密切的另一個實例。」

6月中旬，俄羅斯核動力潛艦喀山號（Kazan）在哈瓦那停靠5天。

這次距離美國領土如此之近、不尋常的部署，時值俄烏戰爭局勢緊張之際，西方支持的烏克蘭政府正在對抗俄羅斯入侵。

喀山號抵達古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）的第2天，美國也出動快速攻擊潛艦造訪當地。