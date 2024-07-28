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美國務卿訪日 出席2+2安全會談與四方會談

中央社／ 東京28日綜合外電報導
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天抵達日本。圖／路透通訊社
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天抵達日本。圖／路透通訊社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天抵達日本，面對日益獨斷的中國，這是他鞏固盟友的亞太行其中一站。

法新社報導，布林肯這趟行程之前3個月，美國總統拜登與日本首相岸田文雄曾在白宮峰會宣布美日關係進入所謂的「新時代」。

布林肯和美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）預定今天稍晚與日本外務大臣上川陽子和防衛大臣木原稔舉行2+2會談。

接下來，布林肯與上川將於明天會見「四方安全對話」（Quad）另外兩國成員的外長：印度的蘇杰生（S. Jaishankar）以及澳洲的黃英賢（Penny Wong）。四方安全對話被視為對抗北京的堡壘。

基於對中國的不安和對北韓的擔憂，日本近年來慢慢放棄嚴格的和平主義立場，增加國防開支，並展開行動取得「反擊」能力。

日本和菲律賓本月簽署國防協議，允許在彼此領土部署軍隊。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，奧斯汀今天將會宣布，把目前主要為行政辦公室的駐日美軍總部，升級為由三星級指揮官領導的全軍種或「聯合部隊」總部。

今天的會談也將討論到，加強華盛頓利用核武等軍事能力，來保護日本的「延伸嚇阻」承諾。

國防部 布林肯 日本

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